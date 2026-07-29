Nemesia Achacollo tendría refugio provisional en Brasil

El abogado acusador Eusebio Vera afirmó que la exministra cuenta con protección temporal emitida por el Comité Nacional para los Refugiados de Brasil, mientras en Bolivia enfrenta procesos por el caso Fondo Indígena.

La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, investigada por el caso Fondo Indígena, contaría con documentación de refugio provisional en Brasil, emitida en abril de 2026 por el Comité Nacional para los Refugiados de ese país.

Según la información difundida, los documentos incluyen un registro ante la autoridad brasileña y un CPF, lo que le otorgaría una protección temporal mientras se define su situación de refugio.

El abogado acusador Eusebio Vera sostuvo que esta condición limita cualquier intento inmediato de captura o aprehensión internacional.

“Acá prevalece su condición de refugiada en Brasil. El sello rojo ya no puede ser practicado ni ejecutado”, afirmó.

Cuestionan inacción de Fiscalía y Policía

Vera cuestionó la falta de acciones oportunas por parte del Ministerio Público y la Policía Boliviana, al señalar que Achacollo tenía detención domiciliaria desde julio de 2020 en Santa Cruz, medida que, según denuncias, no habría sido cumplida de forma estricta.

El jurista indicó que la exautoridad fue vista en diferentes puntos del país pese a esa restricción.

“Esta ciudadana caminaba y se campeaba por todo el territorio, no solamente de Santa Cruz, sino también a nivel nacional”, sostuvo.

También recordó que Achacollo tenía una orden de aprehensión desde febrero de este año en otro proceso vinculado al Fondo Indígena, pero esa disposición no habría sido ejecutada.

Alerta roja de Interpol

La información surge luego de conocerse la activación de una notificación roja de Interpol contra la exministra, por uno de los procesos que enfrenta en Bolivia.

Sin embargo, Vera sostuvo que, al encontrarse con refugio provisional en Brasil, la ejecución de esa alerta se vuelve jurídicamente compleja.

“No va a poder ser posible ejecutar esa orden de aprehensión ni una captura a nivel internacional por parte de Interpol”, indicó.

Proceso por el Fondo Indígena

Achacollo fue ministra de Desarrollo Rural entre 2010 y 2015, durante el gobierno de Evo Morales, y es una de las principales investigadas por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Indígena.

El caso está relacionado con el presunto desvío millonario de recursos destinados a proyectos para comunidades campesinas, algunos de los cuales fueron denunciados como obras fantasma o inconclusas.

En su momento, la exautoridad fue investigada por presuntos delitos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Gobierno debe activar mecanismos diplomáticos

Vera explicó que, aunque el refugio es provisional, el Estado boliviano aún puede presentar documentación ante Brasil para intentar revertir esa condición.

Según el abogado, corresponde al Ministerio Público promover las acciones ante el juez de la causa, y luego activar los mecanismos legales mediante la Cancillería boliviana.

“La Cancillería boliviana debe dirigir las notas y pruebas correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, para que esta entidad las remita al CONARE”, explicó.

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