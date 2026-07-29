Caso "Gasolina desestabilizada": Allanan oficinas de YPFB en Santa Cruz en busca de directora de YPFB Andina

En el marco de las investigaciones del denominado caso "Gasolina Desestabilizada", una comisión del Ministerio Público y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) ejecutaron este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en inmuebles particulares en la ciudad de Santa Cruz. El objetivo central del operativo es capturar a una directora de YPFB Andina.

Las acciones se ejecutan mediante un requerimiento de cooperación interdepartamental, puesto que el caso y el fiscal titular radican originalmente en la ciudad de La Paz.

Pese al despliegue de las fuerzas del orden en distintos puntos estratégicos de la capital cruceña, la alta funcionaria no pudo ser localizada en los lugares intervenidos, por lo que las autoridades judiciales ya la consideran formalmente como "no habida".

"Es efectivamente una cooperación que ha llegado de la ciudad de La Paz. Se tiene que hay una persona la cual está con orden de aprehensión, sin embargo, no se ha podido ejecutar todavía ya que no ha sido habida", informó a los medios de comunicación el fiscal asignado al operativo de apoyo en Santa Cruz.

Contratos bajo la lupa: los delitos investigados

Los investigadores centran su atención en la documentación y contratos que la sindicada visó y respaldó legalmente durante su desempeño en funciones dentro de la estatal petrolera.

Rol previo: La imputada está siendo investigada por contratos específicos que firmó en su calidad de asesora jurídica de la empresa.

Tipificación penal: Los presuntos delitos que sustentan la orden de aprehensión son tráfico de influencias y daño económico al Estado .

El origen: El caso denominado "Gasolina Basura" investiga presuntas irregularidades, compra y distribución de combustible que no cumpliría con los estándares de calidad requeridos, afectando al patrimonio público.

Los operativos continuarán

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción adelantó que los allanamientos no se detendrán y continuarán ejecutándose de manera sorpresiva en diversas zonas de la ciudad de Santa Cruz hasta dar con el paradero de la investigada.

Asimismo, los reportes técnicos del operativo y los indicios materiales secuestrados en las oficinas de YPFB y en el domicilio de la ejecutiva serán remitidos en las próximas horas al fiscal titular en La Paz, quien determinará las nuevas directrices jurídicas y policiales a seguir dentro de la etapa preparatoria del caso.

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