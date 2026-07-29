¿Por qué delitos libraron la orden de aprehensión contra Evo Morales?

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales dentro del proceso abierto por los 53 días de bloqueos que afectaron diferentes regiones del país. La disposición fue librada en Santa Cruz este miércoles 29 de julio, según el reporte.

La investigación fue activada tras una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y está a cargo de un fiscal de materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción.

Los delitos investigados

De acuerdo con el documento fiscal citado en el reporte, Morales es investigado por la presunta comisión de seis delitos:

Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Terrorismo. Atentado contra la seguridad de los medios de transporte. Asociación delictuosa. Instigación pública a delinquir. Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Vínculo con los bloqueos

La orden de aprehensión está relacionada con las movilizaciones y bloqueos que se extendieron durante 53 días en distintos puntos del país. Estas medidas generaron afectaciones al transporte, al abastecimiento y a la actividad económica nacional.

La Fiscalía busca establecer responsabilidades sobre la organización, convocatoria y consecuencias de esas acciones.

Proceso sigue en investigación

La orden forma parte de las actuaciones que realiza el Ministerio Público dentro del proceso abierto a denuncia del Comité Pro Santa Cruz.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre las próximas acciones dentro del caso, mientras continúan las diligencias investigativas.

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