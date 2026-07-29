Denuncian redes de nepotismo sindical y salarios "jugosos" en cargos administrativos del sector salud

Una nueva ola de denuncias por presuntos actos de nepotismo y corrupción sacude al sistema de salud pública. En las últimas horas se denunció que familiares directos de dirigentes sindicales estarían ocupando cargos administrativos de alta jerarquía con sueldos elevados, a pesar de no contar con la formación profesional ni los méritos requeridos para dichas funciones.

La fiscalización, que busca transparentar la administración de los centros hospitalarios, apunta a desmontar redes de favores políticos dentro de los gremios de trabajadores sanitarios.

Familiares sin título con sueldos jerárquicos

El concejal José Hugo Antelo informó que su despacho ya se encuentra procesando la documentación recabada para determinar el alcance de estas irregularidades. Según los primeros reportes, el beneficio familiar abarca múltiples niveles de parentesco dentro de las planillas estatales.

"Nos han llegado denuncias de que existen familiares, hijos, sobrinos, primos, nietos o suegros de sindicalistas que están ocupando cargos incluso ya casi que hasta jerárquicos dentro de los centros de salud. Personal que ni siquiera es, por ejemplo, médico como tal o que ni siquiera tienen títulos profesionales pero están ganando jugosos salarios", afirmó la autoridad edil.

Antelo enfatizó que toda la información que va llegando de manera anónima o formal está siendo rigurosamente investigada y cotejada con las bases de datos del sistema público de salud para iniciar las acciones legales correspondientes.

Piden revisar el fuero sindical: "Se les acabó la fiesta"

Más allá de las contrataciones irregulares, las denuncias salpican el accionar de las cúpulas dirigenciales. De acuerdo con el concejal, existen reportes de que algunos dirigentes se "eternizan" en sus puestos y recurren a la extorsión económica en contra de los propios trabajadores a los que teóricamente representan, exigiéndoles cuotas de dinero bajo presión.

Ante este panorama, Antelo sugirió que normativas protectoras como el fuero sindical deben ser modificadas a nivel legislativo, argumentando que las leyes actuales protegen los abusos en lugar de los derechos laborales legítimos.

Actualización normativa: Se plantea adecuar las leyes sindicales a "los nuevos tiempos" para evitar que la dirigencia se convierta en un escudo de impunidad.

Fin al control político: Las autoridades buscan que los centros de salud dejen de operar como agencias de empleo político o corporativo.

"La idea es sentar un precedente para los sindicatos en salud y para todos los sindicatos en general. Si los sindicatos creían o hacían fiesta, pues acá se les acabó la fiesta", sentenció de forma tajante el concejal, concluyendo que "acá no es chiste; uno viene a trabajar porque para eso se les paga, para que trabajen, no para que hagan política".

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