Freddy Mamani sale de la Felcc y niega vínculos con bloqueos

El expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, salió de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) luego de que la justicia determinara detención domiciliaria dentro del proceso que se le sigue por los más de 50 días de bloqueos registrados en el país.

A su salida, Mamani agradeció a su familia, a sus abogados y a las personas que, según dijo, lo apoyaron durante su permanencia en celdas.

“Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros y compañeras que han estado permanentemente visitándome en la celda”, manifestó.

Niega participación en los hechos

Mamani rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que no tiene relación con los hechos investigados.

“Hasta este momento hemos demostrado con toda la veracidad que no hubo absolutamente nada que ver”, afirmó.

El exlegislador sostuvo que es respetuoso de las decisiones orgánicas de los sectores sociales, pero aclaró que no tiene un vínculo directo con las acciones que se hubieran asumido durante los bloqueos.

“Yo no tengo absolutamente ningún vínculo directo con ese tipo de acciones que hayan tomado”, señaló.

Medidas sustitutivas

Tras la audiencia de medidas cautelares, la justicia dispuso para Mamani detención domiciliaria y el cumplimiento de medidas sustitutivas, entre ellas el pago de una fianza de Bs 30.000.

La investigación en su contra continuará mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del caso.

Cuestiona la medida

Mamani consideró que la detención domiciliaria “no correspondería”, aunque señaló que cumplirá lo determinado por la justicia.

“Salimos con una detención domiciliaria que no correspondería, pero bueno, ahí está”, indicó.

Denuncia presuntos privilegios en celdas

Durante su salida, el exdiputado también afirmó que en las celdas policiales habría diferencias de trato entre detenidos.

Sostuvo que algunas personas gozarían de privilegios, como colchones o estufas, mientras que otros no recibirían el mismo trato.

“En las celdas hay privilegios para algunos y eso oportunamente voy a indicar”, afirmó.

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