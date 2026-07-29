¿Quiere saber si su inmueble está en la lista de rebajas irregulares de impuestos? Verifique aquí y evite acciones legales

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra reveló una presunta red criminal en el sistema tributario municipal que provocó un desfalco de más de 570 millones de bolivianos entre 2021 y abril de 2026, es decir, durante la gestión del exalcalde Johnny Fernández.

Como respuesta para recuperar el patrimonio público, el municipio puso en marcha un periodo extraordinario de regularización tributaria que vencerá de forma impostergable el próximo 31 de agosto. En este plazo, los 22.000 contribuyentes implicados en cobros alterados podrán liquidar sus saldos omitidos mediante planes de pago especiales, quedando totalmente eximidos de multas e intereses.

Para conocer si su propiedad se encuentra en el listado oficial de cobros alterados, puede verificar aquí:

Las autoridades dejaron en claro que el beneficio busca dar salida administrativa a quienes fueron arrastrados por la red de corrupción interna sin intenciones de evadir. Sin embargo, la flexibilidad institucional tiene una fecha de caducidad fijada para el cierre del presente mes.

Tolerancia cero para los evasores a partir de septiembre

"No es la intención del Gobierno Municipal seguirle un proceso a nadie, pero sí recuperar recursos que pertenecen a todos los cruceños; a partir del 1 de septiembre publicaremos con nombre y apellido los datos de los evasores que no hayan corregido su situación y continuaremos con las acciones legales penales", sentenció el burgomaestre Saavedra.

En paralelo, la Alcaldía confirmó sanciones inmediatas contra el personal informático involucrado. En las próximas horas se harán públicas las medidas administrativas y las querellas penales contra los funcionarios de carrera que operaron el fraude desde las plataformas digitales municipales.

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