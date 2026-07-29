"Fueron minutos de terror": Nueve funcionarios declaran ante la Felcc por el atraco en la cooperativa de La Guardia

Tras el violento asalto a mano armada perpetrado en una cooperativa financiera del municipio de La Guardia, las investigaciones ingresaron a una fase crucial. Las autoridades centran su atención en la toma de testimonios de los nueve funcionarios de la entidad, quienes se encuentran prestando sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Los trabajadores, que vivieron segundos de extrema tensión, son piezas clave para reconstruir el hecho y aportar detalles que ayuden a capturar al delincuente, quien logró llevarse un botín de 50.000 bolivianos.

El testimonio de los trabajadores: "Minutos de terror"

Los funcionarios coincidieron en describir el asalto como una experiencia traumática. En sus declaraciones preliminares ante los investigadores, manifestaron el pánico que sufrieron al verse completamente vulnerables frente a un sujeto armado que no dudó en amenazar sus vidas y las de los clientes.

El nerviosismo en las salas de interrogación reflejó el impacto del suceso: los trabajadores relataron que fueron "minutos de terror" bajo constante intimidación psicológica. El temor no solo se debió a la presencia del arma de fuego, sino a la alta vulnerabilidad del entorno en ese instante, dado que dentro de la cooperativa se encontraban usuarios de la tercera edad e incluso una madre con un bebé en brazos.

La presión a los cajeros y el robo al detalle

El enfoque de las declaraciones también apunta al modus operandi del asaltante dentro de las oficinas. Los testimonios de los cajeros respaldan lo observado en los videos de seguridad:

Ingreso y camuflaje: El sujeto, vestido completamente de negro, ingresó usando un barbijo médico y, una vez dentro, se cubrió el rostro con una máscara para evitar ser reconocido.

Reducción del guardia: Ejerció una violenta presión física y apuntó con el arma al guardia de seguridad hasta neutralizarlo por completo.

Robo minucioso: Los funcionarios detallaron que el criminal les exigió vaciar todo el efectivo disponible de las cajas en un bolso. La desesperación del delincuente fue tal que obligó al personal a entregarle hasta el último centavo de las monedas, antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Identificado y con rastrillajes en curso

A partir de los datos aportados por los nueve empleados y el exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad, el delincuente ya ha sido plenamente identificado por los perfiles policiales.

La Felcc y la Fiscalía informaron que se están ejecutando masivos rastrillajes y operativos de control en todo el entorno del municipio de La Guardia y zonas colindantes. Las autoridades confían en que la combinación de las imágenes de vigilancia y la información pormenorizada que siguen brindando los funcionarios en sus declaraciones permitirá dar con el paradero y la captura del asaltante en las próximas horas.

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