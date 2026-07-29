Tensión en la zona sur de Cochabamba: Vecinos cercan e intentan linchar a dos delincuentes atrapados en un auto blanco

Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron en horas de la mañana de este miércoles en la zona sur de la ciudad, luego de que un grupo de vecinos organizados lograra frustrar un robo y acorralara a dos presuntos delincuentes que operaban a bordo de un automóvil. Cansados de los constantes asaltos, los pobladores intentaron linchar a los sujetos y apedrearon el motorizado en el que se movilizaban.

La situación obligó a un masivo despliegue de efectivos policiales de la Estación Policial Integral (EPI) Sur para rescatar a los acusados de la turba enardecida. Esto provocó roces y un fuerte altercado entre los uniformados y los vecinos, quienes temían que los delincuentes fueran liberados por la justicia en los próximos días.

El rescate policial en medio de la furia vecinal

Tras tensos minutos de negociación, las fuerzas del orden lograron calmar los ánimos y proceder con el arresto. El vehículo sospechoso, que terminó con serios daños materiales por los pedruscos, fue remolcado con fines investigativos.

"Nosotros como primera instancia hemos venido acá a salvaguardar el orden público. Se ha conversado con los dirigentes, se ha llegado a un buen término y ellos han comprendido cuál es el procedimiento. Se ha logrado la aprehensión del conductor y del vehículo, y ya han sido llevados a la Felcc", informó Aldrin Cordero, director de la EPI Sur.

La autoridad policial admitió que la multitud dificultó las labores de rescate debido a la rabia acumulada por la inseguridad, pero destacó que mediante el diálogo se pudo derivar el caso a las instancias correspondientes.

Testimonios desgarradores: El Modus Operandi del "Auto Blanco"

Tras confirmarse la captura del motorizado —aparentemente un modelo tipo Caldina color blanco—, decenas de vecinos se congregaron en el lugar y aseguraron reconocer el vehículo como el responsable de la sustracción de motocicletas, asaltos a transeúntes y robos a domicilios en el sector. Las víctimas relataron pérdidas cuantiosas:

Pérdida de capital de trabajo: Una madre soltera relató con desesperación cómo fue asaltada por un taxista tras retornar del mercado La Cancha. "Me traído tres cargas de papa al fío. En mi bolsa tenía 3.000 bolivianos, simuló que el auto no podía subir la pendiente de mi casa, me hizo bajar y se escapó con toda mi plata. Me ha dejado sin nada y tengo cinco hijos" , lamentó.

Robo de motocicletas en serie: Otra vecina denunció que ya le robaron cuatro motocicletas de su vivienda. "En las cámaras se nota cómo operan: son dos autos blancos, uno entra a la casa, el otro espera en la esquina y un tercero se sube a la moto y se la saca como si nada" .

Millonario robo a costurera: Entre lágrimas, una comerciante denunció el robo de ocho máquinas de costura industriales valoradas en 20.000 dólares. "Parece que abrieron la puerta pequeña de la tienda con cuchillo en plena avenida y se tomaron el tiempo de vaciarme todo. El costurero identificó un auto Caldina blanco, por eso vine rápido al ver que atraparon uno igual. Son años de sacrificio que se llevan en pocas horas, es injusto, pido que investiguen al taxista", clamó.

La zona sur de Cochabamba se declaró en estado de emergencia. Los dirigentes vecinales advirtieron que vigilarán de cerca el proceso judicial en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público, advirtiendo que si los antisociales son puestos en libertad, asumirán medidas de presión radicales en contra de la inseguridad ciudadana que azota diariamente a sus barrios.

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