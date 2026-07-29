Luego de confirmarse la aprehensión e imputación formal de un profesor acusado de acoso sexual en contra de una estudiante menor de edad, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba anunció el inicio de severas sanciones disciplinarias y administrativas contra el sindicado, independientemente del rumbo que tome la investigación en la justicia ordinaria.

El caso, que se reactivó con fuerza tras la captura del educador el pasado lunes, ha movilizado a los equipos jurídicos del sector educativo para garantizar el resguardo de la víctima y la transparencia en las indagaciones.

Proceso disciplinario en marcha

El Director Departamental de Educación de Cochabamba, Edgar Veizaga, confirmó que las autoridades del distrito escolar correspondiente ya tomaron las acciones administrativas iniciales para apartar y procesar internamente al acusado.

"Informamos a la población que un profesor en el distrito de Cochabamba 2, por una situación de abuso sexual, ha sido aprehendido el día lunes y este profesor ya está detenido porque ha sido ya imputado. De la misma forma, la directora distrital nos informa de que ya se va a notificar con el auto de inicio de proceso disciplinario", detalló la máxima autoridad educativa de la región.

Veizaga enfatizó que la apertura de este proceso interno busca sentar un precedente y aplicar las sanciones correspondientes que rigen para el magisterio en casos de vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Seguimiento estricto al caso penal

Debido a la gravedad del delito y a que el acusado ya se encuentra bajo detención tras la imputación del Ministerio Público, la DDE ha dispuesto que su brazo legal se constituya como veedor y parte activa del proceso judicial.

Fiscalización jurídica: La dirección jurídica de la DDE ya tiene conocimiento formal del caso y vigilará el avance de las audiencias.

Cero tolerancia: Las autoridades educativas ratificaron su postura de no encubrir ni tolerar conductas que pongan en riesgo la integridad física o psicológica de los estudiantes en los centros educativos.

"La Dirección Departamental de Educación manifiesta que va a hacer un seguimiento estricto a esta situación que se ha presentado por parte de un maestro de Cochabamba 2. Es en base a esta información, entonces, la parte jurídica también de la Dirección Departamental ya tiene conocimiento y va a hacer el seguimiento a este caso", concluyó Veizaga, asegurando que se coordinarán acciones con las instancias defensoras de la niñez para brindar el apoyo necesario.

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