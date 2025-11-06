Regente acusado de besar a una estudiante, será puesto ante un juez

Una grave denuncia de acoso sexual se ha presentado en una unidad educativa de Santa Cruz, luego de que una madre de familia acusara al regente del establecimiento de haber besado a su hija.

El director distrital de Educación del Distrito 1, Ubaldo Saucedo, explicó que la institución educativa y la dirección distrital ya se han sumado a la denuncia y están colaborando con las autoridades correspondientes.

“Tenemos un protocolo de actuación en estos casos y el director acompaña a la madre de familia, además de prestar su declaración ante la autoridad”, señaló.

Consultado sobre la investigación y posibles otras víctimas, Saucedo indicó que se ha "encomendado al director de la unidad educativa para que se hagan las indagaciones dentro de la unidad educativa con las estudiantes y, si hubieran otros casos, también se tomarán las acciones correspondientes y se sumarán a la denuncia que ya está planteada”.

Sobre la atención a la menor afectada, el director distrital detalló: “La primera atención la da la madre de familia y luego se realizan las acciones vía dirección de unidad educativa para que se le dé el apoyo correspondiente a través de la defensoría de la niñez y adolescencia”.

El hombre acusado, que trabaja en la unidad educativa desde esta gestión y es contratado por los padres de familia, se encuentra detenido y ya ha declarado ante la autoridad.

Respecto a la audiencia de medidas cautelares, Saucedo señaló: “A partir de las 8 de la mañana acompañaremos al director con un técnico de nuestra dirección distrital para resguardar la situación de la menor de edad, ver las condiciones en las que está, darle el apoyo correspondiente y luego realizar las acciones para que en la vía penal se llegue a la conclusión del caso y se dé el veredicto final lo más rápido posible”.

