Experto: “San Matías es una zona roja, controlada por el narcotráfico y abandonada por el Estado”

El reciente ataque armado que dejó tres personas fallecidas y una gravemente herida en el municipio fronterizo de San Matías volvió a poner en el centro del debate la seguridad en esa región del país. Para el coronel retirado del Ejército y secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación Jorge Santistevan, el hecho refleja la presencia recurrente del sicariato y la disputa por el control de las rutas del narcotráfico.

Durante una entrevista con Notivisión, Santistevan sostuvo que el crimen registrado en San Matías responde a la dinámica de las organizaciones criminales que operan en la frontera.

“Lo que está ocurriendo en San Matías es una actividad recurrente del sicariato y el narcotráfico. Ese hecho del crimen para el asesinato de tres personas más un herido que está de gravedad es un hecho espontáneo de las bandas criminales”, afirmó.

El experto en seguridad aseguró que la población fronteriza enfrenta un escenario marcado por el temor y la influencia de estructuras del crimen organizado.

“San Matías es una zona roja, es una zona controlada por el narcotráfico, abandonada por el Estado. Esa sociedad no habla, no se le permite hablar sobre las organizaciones criminales o siquiera de sospechosos”, manifestó.

Según Santistevan, la región forma parte de un corredor estratégico utilizado para el tráfico de drogas que conecta San Ignacio de Velasco, San Matías, el estado brasileño de Mato Grosso y São Paulo.

Asimismo, señaló que el reciente ataque podría estar relacionado con una disputa territorial entre organizaciones criminales.

“Con este asesinato están marcando territorio. Aquel que se desvía, se separa o traiciona, muere de esa manera. Claro que en ese lugar tiene mayor incidencia el Comando Vermelho que el Primer Comando Capital”, afirmó.

El especialista también consideró que la respuesta estatal debe incluir una intervención permanente con unidades especializadas.

“Lo que se tiene que hacer es poner un cuerpo especializado de élite en San Matías porque se sabe que ahí está la mafia. Tienen que recuperar ese territorio y proteger a la población con un cuerpo militar y policial combinado, especializado y permanente para luchar contra las mafias criminales”, sostuvo.

El ataque

El análisis surge luego de un violento ataque armado registrado en San Matías, municipio fronterizo con Brasil, donde tres ciudadanos bolivianos perdieron la vida y una cuarta persona resultó gravemente herida.

De acuerdo con información preliminar, cuatro presuntos sicarios de nacionalidad brasileña ingresaron a una propiedad y dispararon directamente contra las víctimas. Tres personas fallecieron en el lugar, mientras que un sobreviviente sufrió un impacto de bala en el pecho y fue trasladado a la ciudad brasileña de Cáceres para recibir atención médica.

Las autoridades bolivianas mantienen abiertas las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar cómo los presuntos atacantes ingresaron al territorio nacional. Hasta el momento, la Policía no ha descartado ninguna hipótesis y continúa con la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer el caso.

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