Felcv El Alto reporta dos casos de violencia intrafamiliar y agresión sexual

La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de El Alto, a través de su jefe de seguridad, el subteniente Manuel Javier, ha brindado un reporte sobre la atención de dos casos de extrema gravedad ocurridos recientemente en la urbe alteña. Ambos sujetos implicados en estos hechos ya se encuentran en calidad de aprehendidos en las dependencias de la Felcv.

Primer caso: Violencia familiar y agresiones físicas contra una madre y sus hijas

El primer hecho reportado corresponde a un caso de violencia familiar o doméstica, el cual fue denunciado aproximadamente a las 8:00 de la noche por vecinos de la zona. El agresor, quien es hijo y hermano de las víctimas, atacó a tres personas de su propio núcleo familiar: su madre y sus dos hermanas.

Entre las víctimas se encuentra una menor de 16 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza propinado por su hermano. Producto de esta agresión, la adolescente presenta secuelas de incapacidad y se le han otorgado 6 días de impedimento médico. El agresor fue aprehendido de inmediato y trasladado a las instalaciones de la Felcv.

Segundo caso: Violación y tentativa de violación por parte de un padrastro

El segundo caso reportado se registró aproximadamente a las 7:00 de la noche, tras un llamado de auxilio a Radio Patrullas. La denunciante, la madre, de 36 años de edad, denunció que su pareja y padrastro de su hija, identificado como Henry Chipana Loza (también de 36 años), intentó violar a su hijastra de 16 años, de iniciales S.S.CH..

De acuerdo con el informe policial, la menor logró escapar de su domicilio tras el intento de agresión. Sin embargo, al retornar horas más tarde, le confesó a su madre que el sujeto ya la había violado en dos ocasiones anteriores. Ante esta situación, personal policial de la EPI Chijini se constituyó en el lugar para proceder con la aprehensión inmediata del sindicado.

Actualmente, ambos agresores permanecen bajo custodia policial en las dependencias de la Felcv El Alto, a la espera de las determinaciones de las autoridades competentes

Mira la programación en Red Uno Play