Alcalde de Fernández Alonso denuncia pérdidas millonarias por la falta de diésel

La escasez de diésel continúa golpeando al sector productivo del norte integrado de Santa Cruz. El alcalde de Fernández Alonso, Eliezer Arellano, alertó que la falta de combustible ya está provocando pérdidas millonarias entre los pequeños productores, quienes enfrentan dificultades para sembrar y avanzar con las labores agrícolas.

La autoridad lamentó que, pese a que Santa Cruz es el principal departamento productor del país, los agricultores sigan enfrentando largas filas para conseguir combustible.

"Es triste lo que pasamos nosotros, el departamento de Santa Cruz, una zona productora que siempre es la que más aporta al país", manifestó.

Arellano señaló que el abastecimiento de diésel es insuficiente para cubrir la demanda del municipio y explicó que actualmente requieren más de 600.000 litros para atender las actividades productivas.

"Nosotros necesitamos más de 600 mil litros de diésel y ahorita las pérdidas son millones, porque no estamos ni sembrando", afirmó.

El alcalde explicó que la zafra cañera también podría verse seriamente afectada. Indicó que existe apenas un avance del 30 % y advirtió que, de mantenerse la escasez, parte de la producción quedará sin cosechar.

Asimismo, expresó su preocupación por la situación económica de los pequeños productores, quienes, además de enfrentar el incremento en el costo de los insumos, continúan acumulando deudas con las entidades financieras.

"Tenemos deudas. Si no sembramos no vamos a pagar. A nosotros los pequeños productores nos morimos con las deudas y nadie nos paga los intereses", reclamó.

Finalmente, Arellano pidió al Gobierno atender con urgencia la provisión de combustible para evitar que las pérdidas continúen aumentando y que la crisis termine afectando la producción agrícola y la economía de cientos de familias del norte cruceño.

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