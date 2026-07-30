Gran Poder 2026: El corte de vías comenzará este viernes; 74 fraternidades alistan su ingreso

A pocos días de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder, las fraternidades, autoridades municipales y organizadores ultiman detalles para el desarrollo de la tradicional festividad, considerada la Fiesta Mayor de Los Andes.

Para esta versión se tiene prevista la participación de 74 fraternidades, además de miles de bailarines, músicos, bordadores y visitantes que serán parte del recorrido folklórico.

Concentración desde las 07:00

Según la organización, la concentración comenzará este sábado a las 07:00. El recorrido partirá por la avenida Baptista, continuará por la plaza Garita de Lima, Max Paredes, Buenos Aires, Don Pedro de la Gasca, Los Andes, Antonio Gallardo, el Santuario y la plaza Gran Poder.

Posteriormente, las fraternidades ingresarán por las calles Sagárnaga e Illampu, pasarán por la plaza Eguino, avenida Pando, avenida Montes, Pérez Velasco, Mariscal Santa Cruz, Camacho, Simón Bolívar y concluirán a la altura de la calle Argandoña, aproximadamente a la 01:00 del domingo.

Corte de vías desde el viernes

Por el armado de graderías, palcos y pantallas LED, el corte de vías se realizará de forma escalonada desde el viernes a las 18:00 en algunas arterias del recorrido.

La organización informó que en la avenida Camacho se instalarán torres con pantallas LED para dar mayor realce a la festividad. Parte de estas estructuras comenzará a ser armada desde el jueves.

Prevén presencia del presidente

Las autoridades también informaron que está prevista la presencia del presidente Rodrigo Paz durante la entrada folklórica.

“Está en principio prevista la visita, toda vez que es importante señalar que Bolivia necesita ahora encontrarse”, señaló una autoridad del área cultural.

Movimiento económico

El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, destacó que la festividad del Gran Poder no se reduce únicamente al día de la entrada, sino que forma parte de una cadena cultural, religiosa, social y económica que se desarrolla desde meses antes.

Según la autoridad, el movimiento económico alrededor de la festividad alcanza aproximadamente los 120 millones de dólares, beneficiando a sectores como músicos, bordadores, artesanos, comerciantes, gremiales, turismo y otros rubros vinculados a la celebración.

Trabajo conjunto

El desarrollo de la festividad es coordinado por la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Iglesia, con el objetivo de brindar mejores condiciones a bailarines, visitantes y vecinos.

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