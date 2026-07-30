Precintan fábrica tras incendio e inician investigación para determinar las causas del siniestro

La fábrica ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz, afectada por el incendio, fue precintada mientras se desarrolla la investigación que permitirá establecer dónde se originó el fuego, qué provocó el siniestro y si existieron falencias en las medidas de seguridad para el manejo de materiales inflamables.

El comandante de los Bomberos de la Policía, coronel Marco Antonio Perales, informó que ya se coordinó con representantes de la empresa el inicio del proceso investigativo, cuyo objetivo es esclarecer las causas del incendio y prevenir que un hecho similar vuelva a registrarse.

“Se va a hacer la investigación por ese incendio, porque tenemos que saber a causa de qué se ha producido este hecho, para evitar que en próximas oportunidades vuelva a suceder”, explicó la autoridad.

Como parte del procedimiento, un equipo de peritos realizará una inspección técnica en el lugar del siniestro. La labor se enfocará en identificar el punto de origen del incendio, determinar las circunstancias que desencadenaron el fuego y verificar si la empresa cumplía con las normas de seguridad exigidas para el almacenamiento y manipulación de materiales altamente inflamables.

Perales señaló que el peritaje también establecerá si existieron deficiencias en las medidas de prevención, considerando que este tipo de actividades industriales está sujeto a protocolos específicos para reducir el riesgo de incendios.

Respecto a una eventual responsabilidad de la empresa, el comandante indicó que, si la investigación confirma el incumplimiento de las normas vigentes, podrían aplicarse las sanciones correspondientes. No obstante, aclaró que cualquier determinación dependerá de los resultados del informe técnico que elaboren los peritos tras concluir la investigación post incendio.

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