Policía identifica el perfil del atracador en la cooperativa de La Guardia

La Policía ya identificó el perfil del atracador que irrumpió violentamente en una cooperativa financiera del municipio de La Guardia, en Santa Cruz, para sustraer un monto superior a los 50.000 bolivianos.

Sobre el avance de las investigaciones, el director de la Felcc, Jhonny Coca, afirmó que “se ha identificado el perfil del autor, se está trabajando con este perfil, se tiene avanzado el desplazamiento de esta persona después de haber cometido el hecho. En este momento el personal policial está trabajando para poder ubicar el paradero del mismo y posteriormente aprehenderlo y ponerlo a disposición de las autoridades”.

El modus operandi del asaltante

Las grabaciones de seguridad del establecimiento captaron a un sujeto solitario de contextura delgada que vestía completamente de negro y utilizaba múltiples capas de encubrimiento facial para evitar ser reconocido.

Al respecto, el fiscal de materia Edson Daza detalló que “una persona de contextura delgada ingresa todo vestido de negro con barbijo, apunta con arma de fuego a la cabeza del guardia de seguridad, lo reduce, lo maniata y de ahí procede a las cajas a amenazar con dispararle si no le entregaban el dinero. Se ve que ingresa con barbijo y al momento de acercarse a las cajas se pone una máscara de payaso, al momento de salir se saca la máscara y sigue con barbijo”.

Los ejecutivos y personeros de la entidad crediticia concluyeron la revisión contable preliminar para determinar con precisión la cuantía exacta de los fondos robados directamente del área de cajas.

El fiscal Daza adicionó que “de manera preliminar se ha realizado un arqueo por personeros de la entidad financiera e indican que es un monto superior a los 50.000 bolivianos. En la cámara de seguridad se ve que ingresa solo y se alojó también con rumbo desconocido, justamente en los actos investigativos, se va a determinar si es que habría algún vehículo que estuviera esperando o algunas personas que estuvieran implicadas”.

Declaraciones clave de los testigos

El Ministerio Público y los agentes investigadores convocaron de forma inmediata a tomar declaración informativa a los nueve funcionarios que presenciaron directamente la irrupción armada. Los empleados describieron la vivencia como minutos de auténtico terror, enfatizando la extrema vulnerabilidad en la que se encontraron al ser amenazados de muerte junto a los usuarios presentes.

Momentos de angustia dentro del recinto

Durante el intimidante episodio se encontraban dentro de las instalaciones personas de la tercera edad y una madre que llevaba a su bebé en brazos, lo que incrementó la tensión psicológica del atraco. El agresor presionó al personal para vaciar la totalidad del dinero en efectivo disponible, obligándolos incluso a entregar hasta el último centavo de las monedas antes de huir.

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