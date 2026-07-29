¡Se volvió viral! Así es el entrenamiento extremo del guardaespaldas de Messi

El nombre de Yassine Cheuko, guardaespaldas personal de Lionel Messi, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras difundirse las imágenes de su más reciente entrenamiento físico.

"Esta rutina refleja la disciplina y la resistencia extrema que demanda mi trabajo", afirmó tras ser grabado haciendo rueda abdominal mientras era arrastrado por un automóvil.

La escena sorprendió a miles de usuarios por el evidente nivel de peligro y la preparación necesaria para ejecutar un ejercicio tan poco común. Aunque no se trata de una práctica habitual en el acondicionamiento convencional, la secuencia demuestra la alta exigencia a la que se somete para cumplir su labor diaria.

Vigilancia permanente

Cheuko se ha convertido en una figura sumamente popular por su constante presencia y rápida reacción ante los aficionados que intentan invadir el campo. Su creciente visibilidad digital confirma la curiosidad constante que genera el entorno de protección de uno de los deportistas más famosos del planeta.

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