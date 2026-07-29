¿Prendes el aire apenas arrancas el auto? Este hábito podría estar dañando tu vehículo

Durante los meses de calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los sistemas más utilizados dentro del vehículo, pero activarlo en el momento equivocado puede afectar el funcionamiento del motor y aumentar el consumo de combustible.

Expertos en mecánica coinciden en que lo recomendable es arrancar el vehículo con el aire acondicionado apagado y encenderlo después de unos segundos, cuando el motor ya se encuentre en marcha y haya iniciado su proceso de lubricación.

El compresor añade carga al motor

El mecánico Juan José Ebenezer explicó que el principal motivo de esta recomendación está relacionado con el funcionamiento del compresor, una pieza encargada de mover el gas refrigerante del sistema de climatización y que genera una carga adicional sobre el motor.

“Lo ideal es que arranques el coche y 30 o 40 segunditos después, cuando vayas a iniciar la marcha, pones el aire acondicionado”, explicó el especialista.

Según señaló, es importante permitir que el motor “arranque y lubrique” antes de exigirle un esfuerzo adicional con el funcionamiento del compresor.

La recomendación tiene mayor relevancia en vehículos con compresores mecánicos conectados al motor mediante una polea, así como en automóviles con motores pequeños, donde la carga adicional puede sentirse más.

La batería necesita toda la energía al momento del arranque

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda desconectar los elementos que consumen energía antes de encender el vehículo, debido a que durante el arranque el motor requiere la mayor cantidad de corriente disponible, según el diario Ok.

El aire acondicionado activa componentes eléctricos como el ventilador del habitáculo y, en algunos vehículos, conecta el compresor mediante un sistema de embrague eléctrico apenas comienza a girar el motor.

Por ello, la DGT aconseja evitar encender sistemas que demanden energía mientras el motor de arranque está trabajando.

Asimismo, recomienda no insistir durante más de cinco segundos si el vehículo no arranca y esperar unos 20 segundos antes de volver a intentarlo.

El aire acondicionado aumenta el consumo de combustible

De acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE), el uso del aire acondicionado puede incrementar entre un 5% y 10% el consumo de combustible en vehículos de combustión.

El sistema puede representar un gasto adicional de entre 0,2 y 1 litro de combustible por cada 100 kilómetros, además de reducir ligeramente la potencia disponible del motor.

La pérdida de rendimiento puede situarse entre dos y tres caballos de fuerza, aunque en condiciones de calor extremo puede alcanzar hasta diez caballos.

En vehículos híbridos y eléctricos, el impacto puede ser diferente, ya que el compresor funciona mediante energía de la batería y no directamente con la potencia del motor. En estos casos, el rendimiento puede reducirse hasta un 20%.

También recomiendan apagarlo antes de detener el vehículo

El cuidado del sistema no solo depende del momento del encendido. Expertos también aconsejan apagar el aire acondicionado unos minutos antes de detener completamente el motor.

Según el portal especializado Autodoc Club, el compresor funciona mediante una correa conectada al cigüeñal y un electroembrague que activa el sistema cuando el conductor solicita refrigeración.

Mantener el aire acondicionado encendido hasta apagar el motor puede favorecer la acumulación de humedad en los conductos y acelerar el desgaste del electroembrague.

Por ello, la recomendación general de los especialistas es sencilla: primero arrancar el vehículo, esperar unos segundos y luego activar el aire acondicionado para cuidar el motor, reducir el consumo y prolongar la vida útil del sistema de climatización.

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