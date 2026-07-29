¡Adiós a la oficina a los 35 años! El insólito método de ahorro extremo con el que una pareja logró jubilarse millonaria

Mientras la mayoría de los trabajadores del mundo miran la jubilación como un horizonte lejano que recién llegará pasados los 60 o 65 años, Alan y Katie Donegan decidieron romper las reglas del sistema laboral tradicional. A sus 40 y 35 años respectivamente, esta pareja británica del sur de Inglaterra logró colgar el traje de oficina de forma definitiva, convirtiéndose en millonarios gracias a una disciplina financiera inquebrantable y a un estilo de vida que muchos calificarían de radical.

¿El pilar fundamental de su fortuna? Hábitos tan cotidianos como llevar su propia comida al trabajo, una decisión que a simple vista parece menor, pero que combinada con el ahorro extremo y la inversión inteligente cambió sus vidas para siempre, publica el portal Upsocl.

Fotos: Upsocl.

El impacto matemático de llevar "táper" al trabajo

Lejos de las grandes herencias o de ganar la lotería, el éxito de los Donegan se basó en la constancia. Alan Donegan reveló que el simple hecho de preparar su propio almuerzo para llevar a la oficina en lugar de comer en restaurantes les permitió acumular la impresionante cifra de 53.000 dólares a lo largo de 10 años.

Sin embargo, el plan no se detuvo ahí. La pareja llevó la austeridad a niveles drásticos:

Sin calefacción en invierno: Para evitar las costosas facturas de gas en el frío invierno inglés, optaban por abrigarse con varias capas de ropa y utilizar bolsas de agua caliente.

Cero delivery: Eliminaron por completo los pedidos de comida a domicilio.

Cazadores de ofertas: Compraban exclusivamente productos con descuento en los supermercados y recortaban cualquier gasto hormiga diario.

Todo el capital rescatado de estos recortes no se quedaba estancado en una cuenta corriente; era inyectado de inmediato en fondos de inversión. Con los años, la bola de nieve financiera creció hasta rozar un millón de libras esterlinas (aproximadamente 1,3 millones de dólares), monto suficiente para generar los rendimientos necesarios para vivir sin volver a trabajar.

El fenómeno FIRE: Vivir con poco hoy para ser libres mañana

Los Donegan no están solos en esta cruzada. Su historia es uno de los casos de éxito más emblemáticos del movimiento FIRE (por sus siglas en inglés: Financial Independence, Retire Early / Independencia Financiera, Jubilación Anticipada). Esta corriente global, que suma miles de adeptos en redes sociales, promueve un ahorro agresivo (muchas veces de hasta el 50% o 70% de los ingresos) durante la juventud para poder retirarse décadas antes de la edad convencional.

Para Alan y Katie, las drásticas medidas no representaban un sufrimiento: "No era un sacrificio, sino una estrategia clara para alcanzar un objetivo mayor", aseguran. Para ellos, cada dólar no gastado era, en realidad, un trozo de libertad comprado.

El debate: ¿Vale la pena sacrificar el presente?

A pesar del fascinante desenlace de la pareja, el método FIRE genera intensos debates entre los expertos en economía doméstica y psicología. Varios analistas advierten que enfocar la existencia únicamente en la restricción económica puede pasar una alta factura factura emocional, llevando a las personas a sacrificar experiencias vitales irrepetibles, descuidar relaciones sociales o incluso comprometer su bienestar físico y mental en el presente a cambio de un futuro incierto.

Con el dinero suficiente en el banco para no preocuparse por el resto de sus días, los Donegan disfrutan ahora de su tiempo libre a una edad en la que la mayoría apenas está a mitad de su carrera profesional, demostrando que, con la mentalidad adecuada, el almuerzo casero puede valer una fortuna.

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