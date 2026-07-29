Adiós al lavavajillas: el error que arruina tus tablas de madera y muchos cometen en la cocina

En la cocina de cualquier hogar boliviano —ya sea para picar las verduras de una buena sopa o para servir la carne de un churrasco el fin de semana— las tablas y utensilios de madera son un clásico indispensable. Sin embargo, existe un hábito extremadamente común que, lejos de dejarlas impecables, podría estar reduciendo drásticamente su vida útil y poniendo en riesgo la salud de la familia: lavarlas con detergente líquido.

Según el carpintero Patricio Pisauri, especialista en el cuidado de utensilios y madera fina, el error no radica en la marca del producto que compramos, sino en el desconocimiento sobre cómo mantener este material vivo, según publica el portal TN.

¿Por qué el detergente es el enemigo de la madera?

A diferencia del plástico o el vidrio, la madera es un material poroso que respira y absorbe lo que se le aplica. El experto señala que el uso de detergentes convencionales y esponjas tradicionales resulta altamente abrasivo.

“Los detergentes y las esponjas son abrasivas, entonces la cera o el material que le hayas aplicado a la tabla se lo sacas. Además, esos químicos impregnan la madera y se generan hongos”, advirtió Pisauri en una reciente entrevista.

Al utilizar estos productos químicos, se eliminan los aceites naturales que protegen la madera. Como consecuencia directa, el utensilio se reseca, pierde su brillo, se agrieta con facilidad y absorbe compuestos químicos que luego podrían entrar en contacto con los alimentos.

El método correcto: Cómo limpiar tu tabla paso a paso

Cuidar la madera no requiere de productos costosos. Para eliminar bacterias y mantener tus tablas en perfecto estado, los especialistas recomiendan una rutina sencilla pero inmediata:

Limpieza inmediata: Retira los restos de comida apenas termines de usar la tabla. No la dejes reposar con residuos. El truco de la esponja de acero: Si quedaron alimentos difíciles de retirar (como queso pegado o grasa), el experto aconseja pasar una esponja de acero (virulana) seca para remover el exceso y luego retirar los residuos con un paño o rejilla húmeda. Adiós a los malos olores: Para desinfectar y quitar manchas o aromas intensos (como los del ajo o la cebolla), frota la superficie con sal gruesa y medio limón. Enjuague veloz: Pásala por agua rápidamente. Jamás la dejes sumergida en el lavaplatos, ya que la humedad excesiva deforma la madera. Secado vertical: Sécala de inmediato con un repasador limpio y déjala reposar de forma vertical para que el aire circule y no acumule humedad en la base.

¿Cuándo es momento de jubilar tu tabla de picar?

Aunque una buena tabla de madera puede durar muchos años si se la protege correctamente, llega un punto en que su uso se vuelve peligroso por la acumulación de bacterias. Es momento de cambiarla si presenta:

Grietas profundas: Fisuras donde inevitablemente se van a acumular restos de comida imposibles de limpiar.

Deformaciones: Curvaturas notorias causadas por el exceso de humedad.

Olores persistentes: Si el olor a humedad o a comida vieja no desaparece ni usando el truco del limón.

Desgaste excesivo: Pérdida notable del grosor original debido a los años de uso.

Mira la programación en Red Uno Play