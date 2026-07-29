La astrofotografía boliviana alcanzó la cúspide mundial. La prestigiosa agencia espacial estadounidense, NASA, seleccionó la obra del fotógrafo boliviano Gonzalo Laserna Vargas como la Imagen Astronómica del Día (APOD, por sus siglas en inglés). La impresionante captura entrelaza el misticismo de los paisajes andinos con los secretos del cosmos profundo.

Bajo el título "Barnard's Loop over Twin Volcanoes" (El Bucle de Barnard sobre los Volcanes Gemelos), la imagen fue planificada al detalle y capturada a mediados de abril desde el altiplano boliviano, logrando una alineación perfecta entre la Tierra y el universo.

Una alineación cósmica y mitológica

La fotografía destaca a los imponentes volcanes Parinacota (a la izquierda) y Pomerape (a la derecha). Según el antiguo folklore andino, estas dos estructuras representan a un príncipe y una princesa prehispánicos condenados por un romance prohibido.

Foto: Gonzalo Laserna

Aunque la ciencia confirma que bajo tierra los picos no comparten una cámara de magma común —y ninguno ha entrado en erupción en los últimos 1000 años—, Laserna logró unirlos en el cielo. Mediante un preciso cálculo de tiempo y ubicación, capturó una serie de exposiciones el mismo día que muestran al gigantesco Bucle de Barnard envolviendo y conectando visualmente ambas cumbres volcánicas.

Además de esta inmensa burbuja de plasma, en el centro de la imagen resplandece la icónica Nebulosa de Orión, flanqueada por la gigante roja Betelgeuse a la derecha y la Nebulosa de la Roseta en la esquina superior derecha.

"Por fin llegó el día"

El logro desató una ola de orgullo en la comunidad científica y artística del país. Para el autor, este reconocimiento representa la culminación de un largo viaje de dedicación y paciencia.

“Esto no es solo un logro para mí como astrofotógrafo, sino un gran logro para Bolivia. Por fin llegó el día por el que trabajé años”, manifestó visiblemente emocionado Gonzalo Laserna.

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía de Bolivia emitió un pronunciamiento oficial para saludar el éxito del artista nacional, calificándolo como un acontecimiento sin precedentes.

"¡Un hito histórico que posiciona al país como referente en la astrofotografía mundial!", destacó la cartera de Estado a través de sus canales oficiales bajo la consigna #OrgulloBoliviano, resaltando que los cielos limpios y las condiciones geográficas del altiplano consolidan a Bolivia como un escenario privilegiado para el astroturismo y la ciencia a nivel internacional.

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