Santa Cruz continuará bajo la influencia de fuertes vientos del norte y altas temperaturas durante los próximos días, mientras que también existe probabilidad de lluvias entre el jueves y el fin de semana, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

Alpire explicó que este jueves 30 de julio las ráfagas disminuirán ligeramente en comparación con jornadas anteriores, aunque todavía alcanzarán velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, acompañadas de una temperatura máxima de 31 grados centígrados.

Sin embargo, advirtió que las condiciones más adversas se presentarán el viernes y sábado, cuando las ráfagas de viento llegarán hasta 80 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas ascenderán a 32°C en ambos días.

“Lo intenso, lo que definitivamente amerita tomar precauciones, será el viernes y sábado”, señaló Alpire.

Para el domingo se prevé una leve disminución en la intensidad de los vientos, con ráfagas cercanas a 60 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 30°C. No obstante, el meteorólogo indicó que el panorama seguirá marcado por los fuertes vientos y el ambiente caluroso.

Probabilidad de lluvias

En cuanto a las precipitaciones, Alpire informó que existe la posibilidad de chubascos durante el jueves, mientras que para la noche del sábado se pronostica una lluvia que, hasta el momento, muestra características de intensidad moderada.

Aclaró que este pronóstico aún se mantiene bajo monitoreo y podría ajustarse en las próximas horas, aunque insistió en que el fenómeno predominante hasta el domingo será la persistencia de los fuertes vientos y las altas temperaturas.

Chiquitania con temperaturas de hasta 37°C

Las condiciones serán aún más extremas en la Chiquitania. Según el pronóstico, las ráfagas de viento alcanzarán hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en el este de la región, incluyendo sectores de las provincias Ñuflo de Chávez y Chiquitos.

Además, las temperaturas podrían elevarse hasta 37 grados centígrados, por lo que el especialista recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar las precauciones necesarias ante las intensas ráfagas y el calor previsto para los próximos días.

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