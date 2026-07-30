¡Atención! El dólar oficial vuelve a subir y así se cotizará este jueves en Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la noche de este miércoles el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense, que regirá a partir de las 00:00 de este jueves 30 de julio en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la disposición de la entidad, la divisa estadounidense fue fijada en Bs 11,89, lo que representa un nuevo incremento dentro del esquema de dólar flexible implementado por la autoridad monetaria.

Tipo de cambio oficial.

Con esta actualización, el tipo de cambio oficial mantiene la tendencia alcista registrada durante los últimos días. La evolución de la cotización fue la siguiente:

Lunes: Bs 11,37.

Martes: Bs 11,54.

Miércoles: Bs 11,80.

Jueves: Bs 11,89.

El incremento refleja un aumento sostenido de 52 centavos en apenas cuatro jornadas, pasando de Bs 11,37 a Bs 11,89.

El BCB explicó que estas variaciones responden al funcionamiento del sistema de dólar flexible, mecanismo que permite que la cotización oficial se ajuste de manera gradual en función de las condiciones del mercado nacional e internacional.

La medida entrará en vigencia desde la medianoche de este jueves y será aplicada en las operaciones oficiales de compra y venta de la moneda estadounidense, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad monetaria.

Mira la programación en Red Uno Play