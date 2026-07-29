Estos son los puntos clave del acuerdo alcanzado entre Bolivia y el FMI

Los puntos clave del acuerdo entre Bolivia y el FMI marcan un viraje decisivo que de acuerdo a las autoridades, busca estabilizar la economía nacional. La jefa de la misión técnica del FMI, Joana Pereira, confirmó el entendimiento al declarar que “las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un programa de 36 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente US$1.900 millones, destinados a respaldar el programa de reformas económicas del gobierno boliviano”.

Este crucial compromiso a tres años facilitará la captación de financiamiento adicional proveniente de otros organismos multilaterales clave. Con la suma proyectada del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el paquete total alcanzará al menos 5.000 millones de dólares para apuntalar la transición económica.

Ejes estratégicos

El esquema acordado contempla intervenciones profundas en áreas estructurales para recuperar el dinamismo financiero y productivo. A continuación, se detallan los pilares fundamentales que guiarán el programa económico durante los próximos meses:

1. Restablecer la sostenibilidad fiscal: Las reformas presupuestarias proyectan colocar la deuda pública sobre una trayectoria descendente mediante la eficiencia en el gasto estatal. Asimismo, se reforzará la transparencia institucional y la recaudación para garantizar finanzas equilibradas a largo plazo.

Las reformas presupuestarias proyectan colocar la deuda pública sobre una trayectoria descendente mediante la eficiencia en el gasto estatal. Asimismo, se reforzará la transparencia institucional y la recaudación para garantizar finanzas equilibradas a largo plazo. 2. Fortalecer las redes de protección social: Se asegurarán recursos adicionales para evitar que la consolidación fiscal perjudique a la población más vulnerable de la sociedad. Paralelamente, se optimizará la focalización de programas sociales para impulsar el empleo formal y reducir los índices de informalidad.

Se asegurarán recursos adicionales para evitar que la consolidación fiscal perjudique a la población más vulnerable de la sociedad. Paralelamente, se optimizará la focalización de programas sociales para impulsar el empleo formal y reducir los índices de informalidad. 3. Modernizar el régimen monetario y cambiario: Las recientes medidas orientadas a flexibilizar el tipo de cambio permitirán contener la inflación y reconstruir las reservas internacionales. Estas acciones buscan eliminar distorsiones cambiarias y establecer las bases hacia la futura adopción de metas de inflación.

Las recientes medidas orientadas a flexibilizar el tipo de cambio permitirán contener la inflación y reconstruir las reservas internacionales. Estas acciones buscan eliminar distorsiones cambiarias y establecer las bases hacia la futura adopción de metas de inflación. 4. Disciplina monetaria e independencia institucional: El Gobierno boliviano mantendrá de forma estricta el financiamiento monetario cero para cubrir déficits fiscales recurrentes. Adicionalmente, se ratificó el compromiso explícito de blindar la autonomía operativa y la gobernanza del Banco Central.

El Gobierno boliviano mantendrá de forma estricta el financiamiento monetario cero para cubrir déficits fiscales recurrentes. Adicionalmente, se ratificó el compromiso explícito de blindar la autonomía operativa y la gobernanza del Banco Central. 5. Reforzar la resiliencia del sector financiero: El marco regulatorio bancario se adaptará a estándares internacionales rigurosos para anticipar posibles crisis sistémicas y mitigar riesgos. Además, se profundizarán los mercados financieros y se reforzarán los sistemas de lucha contra el lavado de dinero.

El marco regulatorio bancario se adaptará a estándares internacionales rigurosos para anticipar posibles crisis sistémicas y mitigar riesgos. Además, se profundizarán los mercados financieros y se reforzarán los sistemas de lucha contra el lavado de dinero. 6. Mejorar la competitividad, gobernanza y productividad: Se aplicarán medidas integrales para fortalecer las instituciones y elevar sustancialmente la calidad del clima de negocios. El programa también fortalecerá las licitaciones públicas y reforzará las normas institucionales anticorrupción.

Un horizonte de reformas frente a la crisis macroeconómica

En este contexto, Pereira señaló que Bolivia ha atravesado complejos desafíos macroeconómicos desencadenados por la caída sostenida en la producción de hidrocarburos y elevados déficits fiscales. Esta coyuntura derivó en presiones inflacionarias y en una drástica reducción de las reservas internacionales que afectaron el ingreso real de las familias.

Para mitigar este impacto, desde el FMI indicaron que la gestión gubernamental diseñó un plan orientado a corregir las distorsiones acumuladas en los mercados. El financiamiento técnico del FMI busca catalizar la recuperación productiva y garantizar un entorno de mayor certidumbre financiera para los agentes económicos.

Respaldos multilaterales y perspectivas de aprobación

Desde el Ministerio de Economía destacaron que este acuerdo técnico representa un sólido espaldarazo internacional al plan nacional de reconstrucción. La entidad precisó que el programa fue concebido de manera soberana para proteger la estabilidad financiera y estimular la inversión privada.

Finalmente, la formalización del crédito permanece condicionada a la ratificación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de compromisos previos. Las autoridades confían en que estos recursos permitan consolidar la senda del crecimiento sostenible y la generación sostenida de empleo digno.

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