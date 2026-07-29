Estos son los puntos clave del acuerdo alcanzado entre Bolivia y el FMI

El pacto de 36 meses buscará estabilizar el déficit, proteger sectores vulnerables y movilizar más de 5.000 millones de dólares.
29/07/2026 18:39
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Los puntos clave del acuerdo entre Bolivia y el FMI marcan un viraje decisivo que de acuerdo a las autoridades, busca estabilizar la economía nacional. La jefa de la misión técnica del FMI, Joana Pereira, confirmó el entendimiento al declarar que “las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un programa de 36 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente US$1.900 millones, destinados a respaldar el programa de reformas económicas del gobierno boliviano”.
Ejes estratégicos
El esquema acordado contempla intervenciones profundas en áreas estructurales para recuperar el dinamismo financiero y productivo. A continuación, se detallan los pilares fundamentales que guiarán el programa económico durante los próximos meses:
Un horizonte de reformas frente a la crisis macroeconómica
En este contexto, Pereira señaló que Bolivia ha atravesado complejos desafíos macroeconómicos desencadenados por la caída sostenida en la producción de hidrocarburos y elevados déficits fiscales. Esta coyuntura derivó en presiones inflacionarias y en una drástica reducción de las reservas internacionales que afectaron el ingreso real de las familias.
Para mitigar este impacto, desde el FMI indicaron que la gestión gubernamental diseñó un plan orientado a corregir las distorsiones acumuladas en los mercados. El financiamiento técnico del FMI busca catalizar la recuperación productiva y garantizar un entorno de mayor certidumbre financiera para los agentes económicos.
Respaldos multilaterales y perspectivas de aprobación
Desde el Ministerio de Economía destacaron que este acuerdo técnico representa un sólido espaldarazo internacional al plan nacional de reconstrucción. La entidad precisó que el programa fue concebido de manera soberana para proteger la estabilidad financiera y estimular la inversión privada.
Finalmente, la formalización del crédito permanece condicionada a la ratificación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de compromisos previos. Las autoridades confían en que estos recursos permitan consolidar la senda del crecimiento sostenible y la generación sostenida de empleo digno.
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