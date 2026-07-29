Dólar en Bolivia: Divisa paralela roza los Bs 12 en una jornada de alta volatilidad

En una jornada caracterizada por la fluctuación constante, el mercado informal de divisas en Bolivia registró movimientos significativos este miércoles 29 de julio. De acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó las operaciones del día cotizándose en Bs 11.88 tanto para la compra como para la venta.

La cifra marca un leve respiro al final de la tarde tras el comportamiento alcista que se evidenció durante las primeras horas del día.

La evolución de la jornada: Del repunte a la estabilización

El comportamiento del billete verde en las calles y casas de cambio del país mostró tres momentos marcadamente diferenciados a lo largo del miércoles:

Apertura (06:00 A.M.): La jornada comenzó con una brecha corta respecto al oficial, situándose en Bs 11.87 para la compra y Bs 11.81 para la venta .

Pico de mediodía (12:00 P.M.): A la mitad de la jornada se reportó la mayor presión sobre la moneda extranjera, alcanzando los Bs 11.95 para la compra y los Bs 11.91 para la venta , acercándose peligrosamente a la barrera de los 12 bolivianos.

Cierre (06:00 P.M.): Hacia el final de la tarde, la cotización cedió terreno y se estabilizó en un valor plano de Bs 11.88 para ambas operaciones.

La cotización oficial del Banco Central

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada por la institución estatal, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11.80.

Con estos números, la brecha entre el mercado oficial y el paralelo cerró la jornada en apenas 8 centavos, reflejando una indexación y un comportamiento mucho más próximo entre las bandas estatales y las del mercado libre en comparación con meses anteriores. Los analistas del sector privado continúan monitoreando el flujo de divisas para prever la tendencia con la que arrancará el mercado el día de mañana.

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