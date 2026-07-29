Atención jubilados: Estas son las fechas clave para cobrar pensiones y aguinaldo, según la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo publicó el cronograma completo para el pago de pensiones correspondiente a los meses restantes de 2026. El pago de la pensión de julio estará disponible desde este 1 de agosto en todo el país.

La institución informó que los beneficiarios del sistema público podrán organizar con anticipación sus cobros mensuales y el pago del aguinaldo anual.

Fechas de pago

De acuerdo con el calendario, la pensión de agosto se pagará desde el 1 de septiembre, mientras que la de septiembre estará disponible desde el 1 de octubre.

El pago correspondiente a octubre se hará efectivo desde el 3 de noviembre. Posteriormente, la pensión de noviembre será cancelada junto al aguinaldo desde el 1 de diciembre.

Finalmente, la pensión de diciembre será pagada desde el 2 de enero de 2027, según la programación difundida por la Gestora.

Más de 40 entidades financieras habilitadas

Para facilitar el cobro, la Gestora mantiene habilitadas más de 40 entidades financieras en distintos puntos del país. La medida busca evitar aglomeraciones y permitir que los jubilados acudan a la sucursal bancaria de su preferencia.

Línea de consulta

Las fechas de pago responden a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 0822, que regula el abono de rentas entre el primer y el séptimo día del mes siguiente. Además, los beneficiarios pueden realizar consultas mediante la línea gratuita 800101610 y plataformas digitales oficiales.

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