“Es el rol del Gobierno”: cívicos piden investigar a exautoridades del MAS y emitir sellos rojos

Stello Cochamanidis aseguró que el Comité pro Santa Cruz continuará presentando denuncias cuando considere que existan elementos suficientes para hacerlo y exhortó a la ciudadanía a denunciar presuntos hechos ilícitos.
29/07/2026 21:21
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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió al Gobierno ampliar las investigaciones contra exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) y gestionar la emisión de sellos rojos internacionales para quienes, a su juicio, habrían cometido delitos durante las últimas dos décadas.
Las declaraciones surgen tras conocerse la situación de la exministra Nemesia Achacollo, quien se encuentra en Brasil. Cochamanidis sostuvo que las investigaciones no deberían limitarse a una sola exautoridad.
“Definitivamente no es solamente Nemesia Achacollo, la cual ha usufructuado del poder solapándola el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino también está Carlos Romero, está Juan Ramón Quintana, están los ministros de Luis Arce, el presidente de Yacimientos, etcétera”, afirmó.
El líder cívico también instó al Ejecutivo a impulsar mecanismos de cooperación internacional para la búsqueda de quienes considera responsables de presuntos hechos irregulares.
Asimismo, aseguró que el Comité pro Santa Cruz continuará presentando denuncias cuando considere que existen elementos para hacerlo y exhortó a la ciudadanía a denunciar presuntos actos ilícitos.
Finalmente, Cochamanidis sostuvo que corresponde al presidente del Estado liderar las acciones legales y diplomáticas para que las personas investigadas respondan ante la justicia boliviana.
“Es el presidente del Estado que tiene que dar el ejemplo y hacer todas estas denuncias para que a nivel internacional estos delincuentes que han destruido el país puedan retornar para rendir cuentas a todos los bolivianos”, concluyó.
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