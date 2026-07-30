“Es el rol del Gobierno”: cívicos piden investigar a exautoridades del MAS y emitir sellos rojos

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió al Gobierno ampliar las investigaciones contra exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) y gestionar la emisión de sellos rojos internacionales para quienes, a su juicio, habrían cometido delitos durante las últimas dos décadas.

Las declaraciones surgen tras conocerse la situación de la exministra Nemesia Achacollo, quien se encuentra en Brasil. Cochamanidis sostuvo que las investigaciones no deberían limitarse a una sola exautoridad.

“Definitivamente no es solamente Nemesia Achacollo, la cual ha usufructuado del poder solapándola el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino también está Carlos Romero, está Juan Ramón Quintana, están los ministros de Luis Arce, el presidente de Yacimientos, etcétera”, afirmó.

El líder cívico también instó al Ejecutivo a impulsar mecanismos de cooperación internacional para la búsqueda de quienes considera responsables de presuntos hechos irregulares.

“El Gobierno tiene que emitir y tiene que buscar en realidad que se emitan sellos rojos para toda esta mafia delincuencial del Movimiento Al Socialismo que durante 20 años destruyeron el país”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el Comité pro Santa Cruz continuará presentando denuncias cuando considere que existen elementos para hacerlo y exhortó a la ciudadanía a denunciar presuntos actos ilícitos.

“Nosotros, de lo que nos compete, vamos a seguir trabajando para que a quienes veamos y podamos denunciar, lo vamos a hacer. Aquí no tenemos que tener miedo ningún ciudadano boliviano de denunciar a todos estos delincuentes”, señaló.

Finalmente, Cochamanidis sostuvo que corresponde al presidente del Estado liderar las acciones legales y diplomáticas para que las personas investigadas respondan ante la justicia boliviana.

“Es el presidente del Estado que tiene que dar el ejemplo y hacer todas estas denuncias para que a nivel internacional estos delincuentes que han destruido el país puedan retornar para rendir cuentas a todos los bolivianos”, concluyó.

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