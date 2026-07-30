Falta de diésel afecta a la recolección de basura: Empresa Piraí pide a YPFB priorizar abastecimiento

La empresa de Aseo Urbano Piraí solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se restablezca el suministro prioritario de diésel en las estaciones de servicio cruceñas asignadas al sector.

En este contexto, Marcelo Delfín, gerente de Operaciones del Empresa Piraí, explicó que "anteriormente sí teníamos una prioridad, pero ahora todos estamos en el carguío con los demás sectores que también son importantes. Necesitamos tener una prioridad adicional por tema de salubridad. Pedimos a YPFB que nos haga la provisión y la priorización al surtidor asignado, para que nosotros tengamos una regularidad en el servicio y no tengamos que estar en este tipo de situaciones, afectando la calidad del servicio de aseo".

Respecto a este panorama, Delfín detalló que "estamos en esta situación hace ya casi dos semanas, estamos sufriendo bastante esta incomodidad. Lo que priorizamos son los mercados, que básicamente son puntos de alta generación de residuos y los centros hospitalarios".

Esfuerzos de la firma operadora y llamado a la comprensión

Al referirse a las contingencias y la atención a los ciudadanos, el ejecutivo puntualizó que "la empresa está haciendo todos los esfuerzos posibles como medidas de contingencia adicionales para atender en la medida de lo posible a todos los usuarios. Entendemos que algunos usuarios pueden tener reclamos, pedimos la comprensión, pero esta es una situación ajena a nuestra voluntad debido al irregular aprovisionamiento de combustible".

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