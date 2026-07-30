OEA inicia misión en Bolivia y anuncia informe ante el Consejo Permanente por los bloqueos

La Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició su agenda en Bolivia con reuniones con autoridades del Gobierno, representantes de los órganos del Estado y sectores sociales, políticos y productivos, en el marco del seguimiento a la situación nacional tras los 53 días de conflicto y bloqueos registrados entre mayo y junio.

Durante la conferencia de prensa realizada en Cancillería, el primero en tomar la palabra fue el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien explicó que la delegación llegó al país en respuesta a una invitación del Gobierno boliviano.

Ramdin recordó que la Asamblea General de la OEA, realizada hace dos semanas en Panamá, aprobó una resolución de apoyo a Bolivia, al proceso democrático y al presidente Rodrigo Paz Pereira como mandatario democráticamente electo.

El secretario general remarcó que los conflictos sociales deben resolverse de manera pacífica y dentro del marco democrático.

Javier Martínez Acha leyó el informe de la jornada

Luego intervino Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, quien leyó el informe de la primera jornada de trabajo de la misión.

Martínez Acha señaló que la delegación sostuvo reuniones con el canciller boliviano Fernando Aramayo Carrasco, además de representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General del Estado y otras autoridades nacionales.

También informó que se escuchó a organizaciones sociales, pueblos indígenas, campesinos, sindicatos, sectores laborales, mineros, académicos, empresarios, productores, transporte, turismo, gastronomía, medios de comunicación, jóvenes y otros actores de la sociedad civil.

Reuniones continuarán en Santa Cruz

El canciller panameño destacó que los encuentros fueron “abiertos, constructivos y de buena fe”, y señaló que las propuestas presentadas por los distintos sectores serán incluidas en el informe de la misión.

La agenda continuará este jueves en Santa Cruz de la Sierra, donde la delegación sostendrá reuniones con representantes del sector empresarial y organizaciones sociales.

Informe será presentado ante la OEA

Martínez Acha adelantó que la misión elaborará un reporte con sus recomendaciones, puntos de vista y conclusiones. Ese documento será presentado ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.

Según explicó, se prevé que el informe pueda ser tratado en aproximadamente una semana o 10 días.

Consultas sobre bloqueos y conflictividad

Consultado sobre qué aspectos de los 53 días de conflicto serán evaluados, Martínez Acha señaló que se tomarán en cuenta las consecuencias de los bloqueos para distintos sectores de la sociedad boliviana.

También mencionó que, durante las reuniones, se habló de la necesidad de reconocer el mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira por cuatro años, promover el respeto mutuo entre actores sociales y buscar objetivos comunes.

Mira la programación en Red Uno Play