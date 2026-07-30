Presidente cívico exige ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales

La emisión de una nueva orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso de los 53 días de bloqueos motivó un duro pronunciamiento del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien sostuvo que ahora corresponde al Gobierno hacer cumplir el mandamiento mediante la Policía Boliviana.

El dirigente cívico recordó que la denuncia presentada por la institución identificó inicialmente a Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar como los principales responsables de las movilizaciones que, según afirmó, ocasionaron graves perjuicios económicos al país.

"Es la primera orden de aprehensión por casos de terrorismo, alzamiento armado y siete delitos más que presentamos. Se intentó dar un golpe de Estado a la democracia y se hizo un daño tremendo a las familias bolivianas, a la economía y al aparato productivo del país", manifestó.

Cochamanidis señaló que, tras la emisión del mandamiento, la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Gobierno y la Policía para ejecutar la captura del exmandatario.

"Tienen que ir y buscar a Evo Morales. El pueblo boliviano necesita estar en paz y la única forma es que sea llevado ante la Fiscalía para responder por estos hechos", afirmó.

El presidente cívico también cuestionó que la anterior orden de aprehensión contra Morales continúe sin ejecutarse y aseguró que el exmandatario "se está burlando del sistema de justicia".

"Lo único que aquí tiene que hacer la Policía es detener a este delincuente y llevarlo ante un fiscal. Lo que necesitamos los bolivianos es que haya responsables de lo ocurrido durante los 53 días de bloqueo", sostuvo.

Asimismo, criticó los videos difundidos durante el fin de semana en los que se observa a Evo Morales circulando por el Chapare, pese a tener procesos pendientes con la justicia.

Finalmente, advirtió que si las autoridades no hacen cumplir la orden judicial también deberán asumir responsabilidades.

"Si el Gobierno no da la orden para que la Policía ejecute el mandamiento, también serán cómplices por acción u omisión. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley y que nadie esté por encima del Estado", concluyó.

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