Gobierno respalda gestión de exministro Medinaceli y comandante Sokol

El Gobierno nacional ha ratificado su respaldo a la trayectoria del exministro Mauricio Medinaceli, asegurando que “hay el reconocimiento de una persona que es un gran profesional y que ha apostado por la transformación del país”. Durante su intervención, el vocero presidencial José Luis Gálvez enfatizó que la exautoridad “es un hombre probo” y remarcó que las fallas del combustible obedecen a un problema heredado, “que está en función de decisiones tomadas por autoridades del régimen anterior”.

La exautoridad de Hidrocarburos pasó la noche en celdas de la Felcc tras declarar por el caso denominado 'gasolina desestabilizada, a la espera de que un juez determine su situación legal.

Ante este escenario, Gálvez señaló que como Ejecutivo “reconocemos la independencia de los poderes” y hacen votos para que se respete el debido proceso hasta dar con la verdad.

En este contexto, Gálvez recordó que al asumir la gestión la preocupación central era garantizar el suministro de carburantes para la población. Asimismo, reiteró que el exministro regresó voluntariamente desde el exterior para colaborar, confiando en que la investigación dilucidará el tema en detalle.

Exigencia de celeridad judicial

Respecto a las acciones legales contra el expresidente Evo Morales, la vocería estatal instó a que las instancias pertinentes actúen con el mismo rigor y de manera oportuna.

Gálvez se refirió a la postura del exmandatario al señalar que “lo que Evo Morales ha hecho es ‘autoarrestarse’”, agregando que ahora le toca rendir cuentas por los 53 días de bloqueo.

Lucha frontal contra la corrupción

En cuanto a la situación interna de la institución policial, el Ejecutivo ratificó su respaldo al general Sokol por su determinación en la lucha contra las irregularidades. Gálvez recalcó que ven en Mirko Sokol, comandante general de la Policía Boliviana, como a un “policía decidido” y de principios íntegros para encarar este reto institucional.

El vocero presidencial advirtió que las revelaciones del jefe policial reflejan una realidad preocupante que debe ser combatida sin contemplaciones. Finalmente, afirmó que es urgente desarticular la relación incestuosa entre fuerzas del orden y actividades ilícitas para sanear la institución.

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