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¡Atención, beneficiarios! Hoy es el penúltimo día para cobrar el Bono PEPE

Este viernes 31 de julio vence el plazo para hacer efectivo el cobro del beneficio de Bs 450. Las entidades financieras autorizadas atenderán en sus horarios habituales.

Milen Saavedra

30/07/2026 12:27

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¡Atención beneficiarios! Hoy es el penúltimo día para cobrar el Bono PEPE. Imagen: Ministerio de Economía.
Bolivia

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El reloj corre para miles de bolivianos. Hoy es el penúltimo día para que los beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) acudan a las entidades financieras y cobren el bono extraordinario de Bs 450. Tras la ampliación del plazo dispuesta por el Gobierno el pasado mes de junio, la fecha límite definitiva e impostergable es mañana, viernes 31 de julio.

La medida de extensión fue aprobada inicialmente para permitir que las personas que arrastraban problemas administrativos, observaciones documentales o retrasos por los bloqueos de carreteras pudieran concluir sus procesos de validación. Sin embargo, el plazo está por expirar y no se contemplan nuevas prórrogas.

¿Quiénes pueden cobrar el beneficio?

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recuerda que el Bono PEPE está destinado a los sectores más vulnerables de la población que cumplan con los criterios de elegibilidad ya establecidos:

  • Madres y niños: Beneficiarias y menores de dos años del Bono Juana Azurduy.

  • Personas con discapacidad: Registradas y habilitadas en las plataformas oficiales.

  • Estudiantes: Alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio.

  • Adultos mayores: Beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben una jubilación.

NOTA IMPORTANTE: La ampliación del plazo sirvió exclusivamente para regularizar a quienes ya estaban contemplados en las bases de datos o en proceso de verificación. No se han modificado los requisitos ni se han incluido nuevos grupos de beneficiarios.

Evite filas de último momento

Las autoridades instan a la población a no dejar este trámite para las últimas horas del viernes. Se recomienda asistir hoy a los puntos de atención financiera autorizados portando la documentación correspondiente para asegurar el alivio económico destinado a contrarrestar el incremento del costo de vida.

Si usted tiene el cobro pendiente o su trámite fue validado en las últimas semanas, hoy y mañana son sus últimas oportunidades para recibir este apoyo estatal.

¡Atención beneficiarios! Hoy es el penúltimo día para cobrar el Bono PEPE. Imagen: Ministerio de Economía.

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