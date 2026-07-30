El acuerdo técnico entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones representa una señal de confianza para el país, pero no será una solución inmediata a la crisis económica, según el análisis del economista Rubén Arias.

“El anuncio del Fondo Monetario Internacional que dio el día de ayer informa de que ha sido aprobado a nivel de lo que es el área técnica, es decir, de que todo el análisis técnico de este crédito ha sido aprobado y faltaría simplemente refrendarlo a través de una resolución del directorio”, explicó Arias.

El especialista señaló que, de concretarse la aprobación final, los recursos podrían comenzar a llegar entre finales de agosto e inicios de septiembre, aunque aclaró que el desembolso no será inmediato ni por el monto total.

“Estos fondos también tienen una programación de desembolso. Porque están sujetos también al cumplimiento de algunas metas establecidas dentro de este programa”, indicó.

Arias explicó que el financiamiento está orientado a realizar reformas estructurales y no a financiar obras de infraestructura. “Este no es un crédito para construir carreteras, es un crédito destinado a fortalecer las reformaseconómicas que requiere el país”, afirmó.

Entre los objetivos del acuerdo mencionó el fortalecimiento de las reservas internacionales, el mecanismo de tipo de cambio y medidas para reducir el impacto de la inflación.

“Cuando estos temas se van corrigiendo a nivel macroeconómico, esto va a trasladarse a que podamos tener la posibilidad de un dólar que ya no siga subiendo de manera tan acelerada como lo estamos viendo en las últimas semanas”, sostuvo.

Sobre las condiciones del acuerdo, el economista explicó que el FMI establece compromisos que deben ser cumplidos para liberar los recursos.

En ese contexto, remarcó que los recursos no llegarán en un solo desembolso. “No es que el primero de septiembre Bolivia vaya a recibir 1.900 millones de dólares de un tiro, sino va a haber una escala de desembolsos sujeto a esta evaluación”, explicó.

Respecto al precio del dólar, Arias indicó que la presión continuará mientras exista una mayor demanda frente a la oferta disponible.

“Es muy posible que se dé todavía gradualmente un incremento del dólar y podamos estar con un dólar que sin problema obviamente va a estar por el orden de los 13 bolivianos a fines de septiembre”, proyectó.

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