Cappo advierte que falta de diésel y vientos amenazan con pérdidas millonarias a productores

La severa escasez de diésel paraliza al sector productivo boliviano y amenaza con desatar pérdidas multimillonarias en la recolección de granos como el trigo, de acuerdo a lo que indica Demetrio Pérez, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo). En este sentido, lamentó que “nosotros como productores no tenemos el diésel. Yacimientos y la ANH se comprometieron a aumentar los volúmenes a partir de este lunes y no se ve en la práctica”.

Filas interminables y mercado negro para operar

La desesperante falta del suministro oficial obliga a los agricultores a buscar alternativas informales para evitar el desabastecimiento total en sus zonas de trabajo. “Mucha gente hace cola días y hay que conseguir de la bolsa negra, como se dice, el combustible para poder avanzar en algo”, advirtió el ejecutivo del sector agropecuario al evaluar la situación.

La combinación de la falta de maquinaria disponible y los fuertes vientos registrados en la región está reduciendo drásticamente el rendimiento por hectárea cosechada. Ante este escenario,

Pérez concluyó indicando que “las variedades que tenemos no son resistentes, son tolerantes a la alta velocidad de viento que se tiene; si no tienes combustible ni maquinaria disponible, son pérdidas para el productor”.

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