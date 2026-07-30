Analista ve positivo acuerdo con FMI, pero pide transparentar sus condiciones

El analista económico, Gonzalo Chávez, consideró que el acuerdo técnico alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla un financiamiento de $us 1.900 millones, representa una medida favorable para la economía nacional, aunque sostuvo que sus alcances deben ser transparentados antes de su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Crédito externo y su tratamiento en la ALP

Chávez explicó que, al tratarse de un crédito externo, el convenio deberá ser debatido por el Legislativo, instancia en la que se conocerán las observaciones y compromisos asumidos por el país.

"Mandarlo a la Asamblea, porque va a ser un crédito y, por Constitución, todos los créditos que recibe Bolivia tienen que ser aprobados por la Asamblea. Ahí veremos exactamente cuáles son las limitaciones, cuáles son las sugerencias que hace el Fondo Monetario Internacional y cuán conectadas están a la realidad económica boliviana", señaló.

Beneficios para la economía

El economista sostuvo que la llegada de estos recursos podría contribuir a estabilizar el mercado cambiario, al mejorar las expectativas sobre la disponibilidad de divisas en el país.

"Nuevamente los dólares que están en circulación probablemente tiendan a bajar en los próximos meses en Bolivia. Entonces, es una medida que creo que le llega bien, aunque tarde. Esto deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bienvenidos estos recursos", afirmó.

Las declaraciones surgen después de que el Gobierno anunciara un acuerdo técnico con el FMI para acceder a un financiamiento de 1.900 millones de dólares, como parte de un programa económico que aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo y posteriormente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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