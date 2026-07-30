La Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investigan el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres en un predio de la cooperativa San Salvador, ubicada en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz.

El descubrimiento fue realizado por comunarios de la zona alrededor de las 06:00 de este jueves, en un sector situado entre cinco y siete kilómetros del área urbana de Yapacaní. Tras encontrar los cuerpos, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Efectivos policiales y personal de la Felcc se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento legal de los cadáveres e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, las autoridades informaron que ambas víctimas son de sexo masculino. Los cuerpos fueron encontrados con signos de violencia extrema: uno estaba semidesnudo y el otro envuelto en una manta. Debido a la naturaleza del caso, la Policía continúa con las diligencias investigativas.

Hasta el momento, no se confirmó la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Se espera que, en las próximas horas, las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre el avance de la investigación.

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