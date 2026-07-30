La investigación por el atraco registrado en una cooperativa del municipio de La Guardia continúa con la recolección de pruebas y el análisis de imágenes de videovigilancia para identificar al responsable.

El fiscal de materia, Edson Daza, informó que, de acuerdo con los primeros elementos de investigación, el delincuente habría actuado solo y logró sustraer poco más de Bs 50.000.

Según el fiscal, el hombre ingresó armado a la entidad financiera utilizando un barbijo para ocultar su identidad. En primera instancia redujo al guardia de seguridad, a quien inmovilizó con cinta de embalaje, para luego dirigirse al área de cajas.

"El sujeto entra armado, entra con barbijo a la entidad financiera, reduce al guardia de seguridad, saca una cinta de embalaje, lo maniata y posteriormente se dirige a caja. Cuando se está dirigiendo a caja es que se pone una máscara y procede a encañonar a los cajeros para pedirles el dinero que tuvieran en cajas", explicó Daza.

El representante del Ministerio Público precisó que en el momento del atraco únicamente dos cajas estaban habilitadas para la atención al público y que el monto robado supera los 50 mil bolivianos, aunque esta cifra aún es preliminar.

Respecto a la identidad del responsable, Daza indicó que todavía no ha sido plenamente identificado y que existen datos que se mantienen en reserva para no afectar las investigaciones. No obstante, reveló que los testimonios permitieron obtener características importantes.

"Aparentemente sería un ciudadano boliviano, pese a que el guardia de seguridad indicó que tenía un acento camba con una mezcla de colombiano o venezolano", manifestó.

Las autoridades también investigan si existieron personas que colaboraron con el atracador fuera de la cooperativa. Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a que actuó sin acompañantes.

"Han aportado bastante porque nos ha dado algunos rasgos físicos. Pese a que tenía barbijo, en una parte del trayecto se le cayó y han podido ver más o menos el rostro del atracador, además del tono de voz y la dirección por la que huyó", explicó el fiscal.

El Ministerio Público confirmó que ya se emitieron los requerimientos correspondientes para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la zona, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape y establecer si hubo apoyo logístico.

Ante la preocupación ciudadana por los recientes atracos a entidades financieras en Santa Cruz, Daza indicó que la Fiscalía y la Policía mantienen coordinación para fortalecer los planes de seguridad ciudadana.

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