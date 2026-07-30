Esta son las identidades de los tres bolivianos acribillados en San Matías

Manuel Eguez Hurtado, Luis Alberto Rapp y Denis Espinoza Pedraza fueron identificados como los tres ciudadanos bolivianos que perdieron la vida tras ser acribillados en el municipio fronterizo de San Matías, en Santa Cruz. El hecho ocurrió cuando un grupo de desconocidos irrumpió violentamente en el lugar donde se encontraban las víctimas para perpetrar la agresión armada.

Incursión armada en la frontera

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro presuntos sicarios de nacionalidad brasileña ingresaron a una propiedad privada y dispararon a quemarropa contra todos los ocupantes. El violento hecho no solo cobró la vida de los tres hombres en el sitio, sino que también dejó a una cuarta persona gravemente herida con un disparo en el pecho.

Ante la severidad del proyectil que impactó en su torso, el único sobreviviente del tiroteo fue evacuado de urgencia hacia la ciudad fronteriza de Cáceres, en Brasil, para recibir atención médica especializada.

Hipótesis e investigaciones en curso

Los peritos de la Policía Boliviana activaron un despliegue operativo en la zona para determinar la ruta exacta que utilizaron los atacantes brasileños para ingresar y escapar del territorio nacional. Ante las características de ejecuciones a sangre fría, los investigadores orientan las pesquisas hacia un posible ajuste de cuentas sin descartar otras teorías.

Dado que San Matías constituye un punto de constante monitoreo por su colindancia internacional, los organismos de seguridad coordinan acciones tácticas para rastrear a los responsables en toda la franja limítrofe. Se prevé que en las próximas horas la institución policial presente un informe oficial completo con la recolección de evidencias recopiladas en la escena.

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