Velasco cuestiona el refugio otorgado a Nemesia Achacollo en Brasil

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó el resguardo otorgado a la exministra señalando que “es una lástima que el hermano país de Brasil siga socapando a estos delincuentes. Esperemos que cuando cambie el gobierno puedan hacer justicia porque no corresponde que una persona prófuga tenga albergue en otro país”. De esta manera, la autoridad manifestó su indignación ante el perjuicio económico ocasionado al Estado por el caso Fondo Indígena.

Un estatus legal que paraliza la justicia

En este contexto, se conoce que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, habría obtenido documentación de refugio provisional en Brasil tramitada en abril de 2026. Esta acreditación fue emitida formalmente por el Comité Nacional para los Refugiados de la nación vecina.

Los reportes señalan que la investigada cuenta con un registro ante la autoridad brasileña y la asignación de un número de CPF. Estos documentos le otorgan una protección temporal efectiva mientras las instituciones correspondientes evalúan su solicitud definitiva.

El abogado acusador Eusebio Vera confirmó que la exautoridad goza de este resguardo emitido por el organismo internacional brasileño mientras enfrenta procesos judiciales en Bolivia. Asimismo, el jurista sostuvo que esta condición limita jurídicamente cualquier intento inmediato de captura o aprehensión internacional.

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