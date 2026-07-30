El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, denunció este miércoles que el exalcalde Jhonny Fernández habría sido beneficiado con una presunta manipulación del sistema de impuestos municipales que redujo el monto a pagar por un inmueble de su propiedad de aproximadamente Bs 8.000 a solo Bs 322.

Según la autoridad municipal, el inmueble fue objeto de una serie de modificaciones irregulares dentro del sistema catastral para disminuir su carga tributaria. Saavedra aseguró que la propiedad cambió de zona en varias oportunidades y también fue reclasificada con características inferiores a las reales, lo que permitió reducir significativamente el impuesto.

"Jhonny Fernández tenía que pagar alrededor de 8 mil bolivianos por los impuestos de un inmueble que estaba a su nombre. ¿Saben cuánto pagó? 322 bolivianos", afirmó Saavedra durante una conferencia de prensa.

El alcalde explicó que la vivienda, ubicada originalmente en la zona 6, fue trasladada de manera virtual a distintas zonas de la ciudad hasta quedar registrada temporalmente en una categoría que implicaba un menor pago de tributos.

"En menos de cinco minutos manipularon el sistema. La casa empezó a volar de una zona a otra buscando dónde pagar menos impuestos", señaló.

Asimismo, indicó que durante ese proceso también se modificaron las características del inmueble. Según la denuncia, una construcción catalogada como de buena calidad pasó a figurar como una vivienda muy económica, cambiando en los registros aspectos como el tipo de techo, el estado de las vías de acceso y la disponibilidad de servicios básicos.

Saavedra anunció que el Gobierno Autónomo Municipal presentó una denuncia contra todos los funcionarios que, presuntamente, participaron en estas irregularidades. La acción alcanza a los usuarios con acceso al sistema, sus jefes inmediatos, directores de Recaudaciones y secretarios de Finanzas que ejercieron funciones entre 2021 y abril de 2026.

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