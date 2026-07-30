Inseguridad en filas por diésel: conductores reducen a presunto ladrón en Cochabamba

La inseguridad vuelve a golpear a los conductores que esperan combustible en Cochabamba. Un sujeto fue capturado por choferes luego de presuntamente ingresar a la cabina de un vehículo y sustraer una cartera mientras el conductor descansaba en una fila por diésel sobre la avenida Blanco Galindo.

Según los testimonios, el hecho ocurrió cuando el conductor dormía dentro de su motorizado mientras aguardaba su turno para cargar combustible. El sospechoso habría aprovechado el cansancio de los ocupantes para ingresar a la cabina y llevarse la cartera de la esposa del chofer.

"Se ha entrado a mi cabina, ha sacado la billetera de mi esposa", relató la víctima.

El conductor señaló que otros transportistas se percataron de lo ocurrido y alertaron a los presentes.

"Los colegas han empezado a gritar diciendo que era ladrón y entró a la cabina. Estaban correteando para escapar. Hace rato nomás ha pasado", afirmó.

Choferes lo capturaron

Tras descubrir el robo, varios conductores persiguieron al sospechoso y lograron reducirlo cuando intentaba alejarse del lugar.

Minutos después, personal de la Estación Policial Integral (EPI) 6 de Coña Coña llegó hasta la zona para trasladar al sujeto a dependencias policiales. Los afectados acudieron posteriormente a la unidad policial para formalizar la denuncia.

Denuncian constantes robos

Los transportistas denunciaron que las largas filas por combustible se han convertido en un foco de inseguridad debido a que muchos conductores permanecen varios días en el lugar y descansan dentro de sus vehículos.

"Los ladrones nos vienen a rondar. Como llegamos cansados del viaje a la fila, eso aprovechan. Estamos cansados, nos roban llantas de auxilio, módulos, ahora otra vez ocurre esto", denunció un chofer.

"Tenemos que corretear detrás de los ladrones, necesitamos patrullajes. Ahora este ladrón ya estaba robando", agregó.

Segundo hecho en menos de una semana

Este es el segundo caso de inseguridad registrado en menos de una semana en filas de combustible de Cochabamba.

El pasado domingo por la noche, un grupo de choferes frustró otro intento de robo en la avenida Blanco Galindo. En esa ocasión, dos sujetos intentaron sustraer el extintor de una cisterna que aguardaba para cargar combustible en una estación de servicio.

De acuerdo con los conductores, los delincuentes golpearon las cabinas y forcejearon los precintos de seguridad de los extintores con el objetivo de llevárselos, pero fueron descubiertos antes de consumar el robo.

Los transportistas exigen mayor presencia policial y patrullajes permanentes en los puntos donde se forman extensas filas por combustible, ante el incremento de hechos delictivos en estos sectores.



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