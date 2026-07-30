Atracan una farmacia en Los Lotes y reavivan preocupación por la inseguridad

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra, donde delincuentes atracaron una farmacia ubicada en la avenida Villa Bolivia. El caso generó preocupación entre los vecinos y motivó un pedido de mayor seguridad por parte de los vecinos.

Tras conocerse el hecho, representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) llegaron al lugar y manifestaron que el atraco refleja el incremento de la delincuencia en la capital cruceña.

"Hoy ha sido una farmacia, mañana podría ser nuestro domicilio. No hay seguridad", advirtió el presidente de la organización.

El dirigente pidió al Ministerio de Gobierno y al comando de la Policía reforzar los patrullajes, principalmente en el Distrito 12, y dotar de mayor equipamiento y logística a los efectivos para mejorar la respuesta ante las denuncias.

Asimismo, sostuvo que los vecinos reportan con frecuencia robos, atracos y otros hechos delictivos, además de cuestionar el tiempo de reacción de la Policía.

"Cuando ocurre un asalto, muchas veces la Policía llega una o dos horas después o casi nunca llega", afirmó.

Los representantes vecinales también solicitaron el esclarecimiento del atraco y que los responsables sean capturados y enviados a la cárcel.

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