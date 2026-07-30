El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 30 de julio una jornada con cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país. Las bajas temperaturas continuarán predominando en el occidente, mientras que en el oriente se esperan condiciones más cálidas y sin probabilidad de lluvias.

Occidente

El occidente del país mantendrá el ambiente frío característico de la temporada, con temperaturas bajo cero durante la madrugada y primeras horas del día.

La Paz: cielos poco nubosos, con temperaturas entre 3°C y 20°C .

El Alto: mínima de -8°C y máxima de 16°C .

Oruro: cielos despejados, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas entre -8°C y 20°C .

Potosí: jornada despejada, con temperaturas entre -5°C y 20°C.

Valles

En la región de los Valles se prevé una jornada estable, con predominio de cielos despejados y temperaturas templadas durante la tarde.

Cochabamba: entre 6°C y 33°C , con cielos poco nubosos y sin lluvias.

Sucre: temperaturas entre 4°C y 25°C , con cielos despejados.

Tarija: mínima de 4°C y máxima de 30°C, también sin probabilidad de precipitaciones.

Oriente

En el oriente boliviano persistirán las temperaturas cálidas, acompañadas de cielos entre poco nubosos y nubosos.

Santa Cruz: temperaturas entre 22°C y 31°C , con cielos poco nubosos.

Trinidad: mínima de 22°C y máxima de 34°C , con cielos nubosos y sin lluvias.

Cobija: temperaturas entre 21°C y 34°C, con cielos nubosos durante la jornada.

De acuerdo con el Senamhi, para este jueves no se prevén lluvias de consideración en las principales ciudades del país, mientras que las bajas temperaturas continuarán marcando el inicio y el final de la jornada, especialmente en el occidente.

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