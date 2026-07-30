La emisión de una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en el marco de la investigación por los 53 días de bloqueos registrados meses atrás, generó reacciones en la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios del oficialismo y la oposición exigieron a las autoridades ejecutar el mandamiento fiscal.

La orden, emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, dispone la aprehensión y conducción de Morales ante la unidad policial especializada, dentro del proceso iniciado a denuncia del Comité Cívico Pro Santa Cruz por los bloqueos que afectaron distintas regiones del país.

Orden de aprehensión contra Evo Morales

El exmandatario es investigado por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

"Ya deben actuar el Ministerio de Justicia, la Policía y la Fiscalía. Este señor ya tiene que estar preso porque durante 53 días le hizo daño al país y los bolivianos siguen sufriendo las consecuencias", manifestó la diputada Ximena Arispe.

Desde la oposición también demandaron que se cumpla la disposición judicial y plantearon que, si las fuerzas del orden no pueden ingresar al Trópico de Cochabamba, se analicen otras alternativas para ejecutar la orden.

"No podemos dejar que un exmandatario siga esquivando determinaciones judiciales. Si no existen las condiciones para ingresar al Trópico, deben tomarse otras medidas para hacer efectiva esta aprehensión", señaló la diputada Adriana Jiménez.

La nueva orden de aprehensión fue emitida luego que Morales reapareciera públicamente en el municipio de Shinahota, en Cochabamba, donde participó en una actividad política, pese al proceso abierto en su contra por los bloqueos que, según la investigación, ocasionaron perjuicios económicos y afectaciones a distintos servicios en el país.

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