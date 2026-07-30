Bolivia reduce los focos de calor, pero Santa Cruz continúa como la zona más afectada

Bolivia inicia este jueves 30 de julio con una nueva actualización sobre la situación ambiental. De acuerdo con el monitoreo nacional, hasta las 08:00 se registraron 880 focos de calor en las últimas 24 horas, una cifra menor en comparación con los 1.048 registros reportados el miércoles 29 de julio.

Pese a la disminución, las autoridades mantienen la alerta y el seguimiento permanente debido a las condiciones climáticas que pueden favorecer la activación de incendios forestales.

Santa Cruz continúa como el departamento más afectado

El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor y permanece como la principal zona de atención para los equipos de emergencia y las instituciones encargadas del monitoreo ambiental.

Además, se reportan registros en los departamentos de:

La Paz

Beni

Pando

Cochabamba

Chuquisaca

Estas regiones continúan bajo vigilancia debido a factores como:

Altas temperaturas.

Fuertes vientos.

Vegetación seca.

Condiciones favorables para la propagación del fuego.

Un foco de calor no siempre significa un incendio

Las autoridades recuerdan que los focos de calor corresponden a anomalías térmicas detectadas mediante sistemas satelitales, por lo que requieren una verificación en terreno para determinar su origen.

Estos registros pueden estar relacionados con:

Incendios forestales.

Quemas no controladas.

Chaqueos.

Quemas autorizadas.

Otras fuentes de calor.

El monitoreo permite identificar zonas de riesgo y actuar antes de que pequeños focos puedan convertirse en incendios de mayor magnitud.

Ciudadanía puede seguir las alertas en tiempo real

La población puede consultar el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), plataforma que permite conocer el comportamiento de los focos de calor y eventos activos en el territorio nacional.

La herramienta proporciona información sobre:

Focos de calor detectados.

Incendios y quemas activas.

Municipios y departamentos afectados.

Áreas protegidas en riesgo.

Información geográfica y forestal.

Línea habilitada para denunciar incendios

Las personas pueden reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea: 64210076

Las autoridades recomiendan brindar:

Ubicación exacta del lugar.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos desde una distancia segura.

Además, recuerdan que la población debe evitar acercarse a zonas con llamas o humo intenso sin equipos ni capacitación adecuada.

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