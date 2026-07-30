El nombre de Gonzalo Laserna Vargas comenzó a resonar a nivel internacional luego de que la NASA seleccionara una de sus fotografías como la Astronomy Picture of the Day (APOD), distinción que diariamente destaca una de las mejores imágenes astronómicas del mundo.

NASA elige la fotografía de un boliviano entre las mejores imágenes astronómicas del mundo. Foto:gonlaserna_audiovisual

Astrofoto con el altiplano boliviano

La imagen, tomada desde el altiplano boliviano a mediados de abril, muestra el Bucle de Barnard (Barnard's Loop) formando una aparente conexión entre los volcanes Parinacota y Pomerape, con la Nebulosa de Orión, la estrella Betelgeuse y la Nebulosa Roseta visibles en el cielo. La composición requirió una cuidadosa planificación y varias exposiciones realizadas el mismo día y desde el mismo lugar para lograr la alineación celeste.

Según la publicación difundida por el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Laserna calificó el reconocimiento como un logro para todo el país.

¿Quién es Gonzalo Laserna?

De acuerdo con información difundida tras el reconocimiento, Gonzalo Laserna es un productor audiovisual, artista visual y astrofotógrafo autodidacta, radicado en La Paz y dedicado desde hace varios años a registrar el cielo nocturno boliviano mediante técnicas de fotografía astronómica.

La NASA explicó que la imagen no corresponde a un fenómeno permanente, sino a una alineación lograda mediante una planificación precisa. El Bucle de Barnard, una enorme nube de hidrógeno de la constelación de Orión, parece unir visualmente ambos volcanes, aunque estos no comparten un sistema magmático y no han registrado erupciones en aproximadamente mil años.

La selección como APOD representa uno de los mayores reconocimientos para un fotógrafo astronómico, ya que las imágenes son evaluadas por astrónomos y editores de la NASA, convirtiendo a Gonzalo Laserna en un referente boliviano de la astrofotografía con proyección internacional.

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