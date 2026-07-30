Incendio de pastizales cerca de una vivienda moviliza a Bomberos en la avenida del Poeta, en La Paz

Un incendio de pastizales registrado la mañana de este jueves en inmediaciones de la avenida del Poeta, en la ciudad de La Paz, movilizó a personal de Bomberos y generó preocupación entre los vecinos debido a la intensa humareda y la cercanía de las llamas a una vivienda.

El fuego se inició aproximadamente a las 11:00 y consumió gran parte de la vegetación seca del sector. Aunque la emergencia fue controlada, durante varias horas continuó saliendo humo desde el área afectada.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos, se presume que el incendio fue provocado por una persona que prendió fuego a los pajonales, situación que, sumada a la vegetación seca y los vientos propios de la temporada, facilitó la rápida propagación de las llamas.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de La Paz e incluso desde la ciudad de El Alto, lo que generó inquietud entre la población.

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