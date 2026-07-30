Fatal accidente deja una mujer fallecida y cuatro heridos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz

Un accidente de tránsito registrado en la carretera Cochabamba-Santa Cruz dejó una persona fallecida y cuatro heridas, luego del vuelco de una vagoneta de servicio público en el sector Barro Negro del municipio de Villa Tunari.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:00 del miércoles 29 de julio, en el kilómetro 110 de la carretera nueva hacia Santa Cruz, cuando el vehículo circulaba con dirección de oeste a este, desde Cochabamba hacia Chimoré.

Según el informe de la Dirección Departamental de Tránsito, el motorizado involucrado es una vagoneta de color azul combinado, perteneciente al Sindicato de Transporte Interprovincial 2 de Junio.

Conductor perdió el control del vehículo

El reporte policial señala que el vehículo era conducido por Anselmo E. R., de 41 años.

Por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control del motorizado cuando circulaba por una curva con pendiente, provocando que la vagoneta realice un vuelco de tonel sobre la capa asfáltica.

Producto del impacto, los ocupantes fueron expulsados del vehículo y sufrieron lesiones de consideración.

La víctima fatal fue identificada como Virginia Z. Q., de 43 años, esposa del conductor, quien falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de III Nivel de Villa Tunari para la autopsia médico legal correspondiente.

Accidente deja un fallecido y cuatro heridos en Villa Tunari . Foto: Red Uno

Cuatro personas resultaron heridas

Los heridos fueron auxiliados y trasladados al centro de salud de Paracti. Entre ellos se encuentra el conductor y tres pasajeros, quienes fueron atendidos por personal médico debido a las lesiones ocasionadas por el accidente.

La Policía informó que el conductor no presentaba signos de consumo de bebidas alcohólicas al momento de la intervención; sin embargo, se realizó la toma de muestra sanguínea para el respectivo análisis de alcoholemia.

El conductor fue aprehendido y el caso remitido al Ministerio Público para establecer responsabilidades. La División Accidentes de Tránsito de Villa Tunari continúa con las diligencias para determinar las causas exactas del siniestro.

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