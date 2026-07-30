La Justicia dictó siete años de prisión contra el empresario chileno Rodrigo A.C. G., hallado responsable del atraco armado a la sucursal de una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió el 20 de julio de 2026, cuando el ahora sentenciado ingresó a la entidad financiera, redujo al guardia de seguridad, realizó disparos al techo para intimidar a las personas presentes y obligó a las cajeras a entregar el dinero.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre logró apoderarse de Bs 28.600 antes de darse a la fuga.

Confesó que robó para pagar deudas

Según la Fiscalía, el condenado actuó presionado por una complicada situación económica, luego de la quiebra de un negocio que administraba en un centro comercial.

Las investigaciones establecieron que gran parte del dinero sustraído fue utilizado casi de inmediato para cancelar compromisos financieros pendientes.

La captura

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró identificar y capturar al acusado gracias al análisis de imágenes de cámaras de seguridad y un seguimiento que permitió ubicar su paradero.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron Bs 1.000, el arma de fuego presuntamente utilizada en el atraco y las prendas de vestir que habría usado el día del asalto, elementos que fueron incorporados como pruebas dentro del proceso.

Con la sentencia emitida, el caso queda resuelto en primera instancia, aunque la defensa del condenado aún puede recurrir a los mecanismos legales previstos por la normativa vigente.

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