El director de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, informó que los 12 cachorros de raza pointer inglés, rescatados cuando eran trasladados en la Terminal de Buses, presentaban condiciones de hacinamiento y falta de atención sanitaria, situación que puso en riesgo su vida y la salud pública.

Mencionó que el caso refleja una problemática mayor relacionada con el traslado irregular y tráfico de animales domésticos, debido a que muchos ejemplares son movilizados desde otras provincias sin cumplir protocolos sanitarios.

“Estamos viendo solamente lo que está sobre el nivel del mar, no estamos viendo el cuerpo entero. La procedencia de estos animales son, la mayoría de las veces, de otras provincias y tienen destinos distintos”, dijo.

El jefe de Zoonosis explicó que durante la valoración veterinaria se evidenció una importante presencia de garrapatas en los animales, lo que demuestra la falta de controles sanitarios por parte del propietario.

Canes estuvieron cerca de sufrir un golpe de calor

Prudencio detalló que los animales fueron encontrados dentro de un espacio reducido, una caja de cartón prensado y madera, donde permanecían juntos bajo exposición al calor y sin condiciones adecuadas de ventilación.

Sostuvo que el hacinamiento y el contacto cuerpo a cuerpo provocaron un jadeo excesivo, mecanismo que utilizan los perros para regular su temperatura, por lo que consideró que varios de ellos podían haber muerto durante el traslado.

“Claramente iban a terminar sufriendo y probablemente muriendo la mayoría de ellos llegando al destino donde estaban dirigiéndose”, afirmó.

Además, informó que los cachorros presentaban signos de maltrato, falta de higiene y afectaciones derivadas de las condiciones en las que eran transportados.

Zoonosis determina decomiso definitivo y descarta devolución al propietario

El director de Zoonosis confirmó que los animales no serán devueltos al dueño, debido a las infracciones identificadas y al procedimiento administrativo iniciado.

Prudencio indicó que se aplicó el decomiso definitivo de los animales y que esta medida no elimina la posibilidad de otras sanciones por la vulneración al bienestar animal y el riesgo generado para la salud pública.

Propietario podría recibir multas de Bs 500 a Bs 1.000 por cada cachorro

Asimismo, señaló que se coordinan acciones con la administración de la Terminal de Buses, propietarios de la flota involucrada y la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) para establecer posibles responsabilidades adicionales.

Canes serán rehabilitados y posteriormente dados en adopción

Prudencio indicó que los animales permanecerán bajo atención veterinaria en dependencias de Zoonosis hasta lograr su estabilización.

Posteriormente, se prevé iniciar un proceso de adopción responsable para que puedan ser trasladados a hogares donde reciban mejores condiciones de cuidado.

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